Mons : les marchés du vendredi et du dimanche ne fusionneront pas… Celui de Flénu pourrait être relancé

Pour le conseiller communal, les conditions météorologiques, bien qu’importantes, ne justifient pas tout. “On peut regretter qu’à l’exception des marchés de Mons et de Ghlin, tous sont organisés en semaine, en matinée. Celui d’Havré a bien lieu en après-midi mais se termine à 17 heures. Heure à laquelle, logiquement, la majorité des gens sont encore au travail.”

Conscient que les modes de consommation changent, le conseiller s’est par ailleurs renseigné sur une possible fusion des marchés du vendredi et du dimanche. “C’est une rumeur que l’on entend en ville ? Quid ? Et comment assurer la pérennité des marchés alors que la fréquentation fluctue et que la difficulté à accéder à de l’argent cash pourrait dissuader certains clients plus âgés ?”

Du côté de la ville de Mons, le constat est loin d’être alarmiste. “On compte une dizaine de marchés au total. Certains sont structurés, avec des maraîchers abonnés et des maraîchers volants, d’autres relèvent plutôt de l’occupation structurelle récurrente”, précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Même si la présence des maraîchers et des chalands est aléatoire et dépendante de la météo, la fréquentation de nos marchés reste positive.”

Impossible cependant de se montrer plus précis, aucun système de comptage n’étant à la disposition des services. “On encode en revanche la présence des maraîchers. C’est cet indicateur qui sert de baromètre.” Ainsi, 134 maraîchers sont abonnés et une soixantaine sont volants. “Fusionner les marchés du vendredi et du dimanche serait tout bonnement impossible tant le marché dominical est déjà saturé. Par ailleurs, la clientèle entre les deux est tout à fait différente.”

La situation restera dès lors telle qu’aujourd’hui… Ou presque. La ville espère en effet relancer le marché de Flénu, interrompu en 2017. “On essaie, des appels sont en cours mais ce n’est pas si simple, d’autant que sa fréquentation, à l’époque, n’était pas extraordinaire.” Reste donc à voir si, dans les prochains mois, les maraîchers retrouveront suffisamment de confiance pour s’y réimplanter.