L’avenir des Laminoirs de Jemappes se précise

Une subvention d’un peu plus d’un million d’euros, sur un montant total estimé à 1,76 million d’euros, est ainsi accordée à la ville de Mons en vue d’acquérir plusieurs parcelles. “Notre volonté est de développer des projets forts et structurants pour Jemappes”, précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre. L’un consiste en la création d’un nouvel hôpital au niveau de l’avenue Wilson, l’autre en la réhabilitation du site des Laminoirs, situé entre Mons Arena et l’autoroute.

Un pôle de formation et une salle de gymnastique

Il y a de quoi faire puisque ce dernier s’étale sur près de 40 hectares. “L’acquisition des terrains, majoritairement propriété d’IDEA et de la SPAQuE (et déjà dépollués par cette dernière, NdlR), est une première étape majeure. Il s’agit d’un site stratégique car il constitue une véritable porte d’entrée pour la commune depuis le Borinage, plus précisément Quaregnon.” Il est également situé près d’axes routiers majeurs, notamment l’autoroute, la N545 ou encore la voie ferrée, et sera desservi par le bus à haut niveau de service (BHNS).

Concrètement, le site accueillera de nouvelles infrastructures au bénéfice de l’asbl Gym Hémérocallis Mons, plus qu’à l’étroit pour le moment. “Le club accueille plus de 400 membres mais a perdu près de 200 affiliés faute de place, alors qu’il rayonne au-delà des frontières montoises. Son développement passe par la mise à disposition de structures adaptées et suffisamment hautes pour les disciplines qui y sont pratiquées.” Celles-ci seront situées à deux pas de la salle Mons Arena.

Le site des Laminoirs accueillera par ailleurs aussi un centre de formation en éco-technologie, destiné à former les ouvriers aux métiers de demain. Le projet est porté par la ville mais sera développé par le Forem, en collaboration avec l’Université de Mons. “Le permis sera présenté en cellule investisseur cette semaine et sera déposé dans la foulée, avec un octroi attendu dans les quatre mois qui suivront. C’est un projet porteur pour Jemappes, pour son redynamisme et pour l’emploi”, insiste Nicolas Martin.

Des démarches bien lancées

Le permis devrait être accordé dans les prochains mois. La construction, elle, sera lancée aussi rapidement que possible. Pour ne pas perdre les subsides accordés, le projet devra, dans tous les cas, être bouclé avant la fin 2026. Quant à la salle de gymnastique, les délais sont moins serrés mais le bourgmestre, là encore, souhaite la voir sortir de terre dans les trois ans. “On avance bien, toutes les démarches sont lancées. Jemappes sera véritablement transformée.”

Des projets de transformation dont Mons en Mieux, du côté de l’opposition, ne semble pas avoir été informé : ce mardi, en amont du conseil communal, Georges-Louis Bouchez s’inquiétait du manque de vision de la majorité PS-Ecolo pour le devenir du site. “On dépense 1,7 million d’euros mais sans avoir de projet concret dans les cartons. C’est une gestion d’argent public assez particulière”, soulignait le chef de groupe.

Force est de constater que l’attaque ne fera cette fois pas mouche : cette zone désaffectée sera bel et bien réintégrée au tissu urbain existant.