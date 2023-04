Le recteur de l’UMons élu meilleur scientifique de Belgique en sciences de matériaux

D’autant que le recteur n’a pas été le seul à se distinguer lors de cette seconde parution de la liste des meilleurs scientifiques en sciences des matériaux, publié par Research.com. Huit autres chercheurs figurent eux aussi dans le haut du classement, riche de près de 114 noms de chercheurs belges.

”C’est une très belle reconnaissance pour l’UMONS, et même une belle confirmation”, souligne-t-on du côté de l’université. Le classement a été publié sur base des valeurs d’h-index (indicateur d’impact des publications d’un chercheur), des récentes publications et des citations des chercheurs classés.

Plus précisément, cette liste a été créée à partir d’une analyse détaillée de 166 880 scientifiques. Pour le domaine des sciences des matériaux, plus de 17 130 scientifiques ont été analysés. Les meilleurs scientifiques ont ensuite été classés en fonction de leur pays d’origine et de recherche. Pour la Belgique, ce sont donc 114 chercheurs qui ont été classés.

Le Professeur Philippe Dubois est référencé comme étant le meilleur scientifique de Belgique en sciences des matériaux. Derrière lui, on retrouve 7 autres chercheurs de l’université montoise, à savoir : David Beljonne (3e), Jérôme Cornil (6e), Sophie Laurent (24e), Roberto Lazzaroni (28e), Jean-Marie Raquez (66e), Carla Bittencourt (77e) et Philippe Leclère (108e).

D’autres chercheurs de l’UMONS sont également classés dans d’autres disciplines par Research.com. La mission de Research.com consiste à motiver les chercheurs, les hommes d’affaires et les décideurs du monde à identifier les meilleurs experts, tout en offrant à l’ensemble de la communauté des chercheurs la possibilité de découvrir qui sont les meilleurs experts dans des domaines de recherche spécifiques, dans différents pays ou même au sein d’institutions de recherche.