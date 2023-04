Mons : la maman de François Ghoyère est décédée… trois fois !

L’homme est globalement en aveux. Le prévenu encourt une peine de trois ans de prison. Il a déjà été condamné pour des faits identiques à Annecy. “Il a déjà subi la vindicte populaire et médiatique. Il a été mis au ban de la société”, dénonce son avocat, lequel propose d’autres mesures au tribunal.

Chantiers abandonnés, factures impayées, faux en écriture, fausses déclarations de décès, etc. On en compte plus les faits reprochés à François Ghoyère, confronté à ses victimes remontées contre lui. Parmi celles-ci, on retrouve notamment sa première épouse, à qui il a fait croire qu’elle travaillait pour un ministère, ou sa maman, dont il a remis trois certificats de décès, alors qu’elle se portait comme un charme… Un contrat a aussi été rédigé au nom de la pauvre femme, avec une adresse mail crée par son incorrigible rejeton. On lui reproche aussi de ne pas avoir réglé la note dans un restaurant qui organisait son mariage. La liste est longue !

Aucune limite

Son avocat reconnaît qu’il n’avait pas l’étoffe d’un entrepreneur… mais d’un escroc certainement. Il se lançait dans des travaux, recevait l’argent, mais ne les terminait pas.

L’homme n’avait aucune limite, car le ministère public lui reproche d’avoir falsifié des documents de justice, telle une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, ou encore un document d’avocat dans le but de gagner un procès. Il louait aussi des voitures, des chambres d’hôtel, sans payer la note.

“Il a habituellement recours au mensonge. Son comportement est nocif pour notre société”, indique le substitut du procureur du roi.

Six mois de détention

Son avocat plaide que son client n’est plus le même homme depuis les faits. Il estime que le mythomane doit faire l’objet d’un suivi psychologique. Ghoyère ne garde, visiblement pas un bon souvenir de son séjour carcéral, entre toxicos et criminels violents avec lui. “Ces six mois de détention préventive ont provoqué un électrochoc dans son chef”, déclare son avocat. Une peine de probation autonome est plaidée pour celui qui dit se battre pour se réinsérer socialement. Une peine de travail est proposée à titre subsidiaire.

Les parties civiles exigent le remboursement des sommes avancées et réclamées. Le prévenu déclare s’engager à rembourser ses nombreuses victimes.

Jugement le 26 mai.