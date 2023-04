12 500 euros pour les cafetiers de la place Léopold, en souffrance à cause des travaux: un montant qui reste malgré tout bien insuffisant à leurs yeux

Une aide jugée “exceptionnelle” destinée à “compenser en partie la perte de chiffre d’affaires subie par des établissements qui doivent continuer à faire face à leurs charges : loyers, personnel, gestion des stocks etc.” La ville rappelle encore que cette mesure s’ajoute à des dispositions de stationnement gratuit de deux heures en centre-ville.

Les cafés de la place Léopold souffrent grandement des travaux de la gare et du Square Roosevelt. ©AVPRESS

Pour autant, du côté des principaux intéressés, la nouvelle ne suffit pas à rendre le sourire. Ce vendredi, aucun de ceux que nous avons questionnés n’avait encore été informé officiellement par la ville. “On avait entendu que l’aide serait de minimum 9 000 euros”, explique Benoit Gouvart, gérant du café Le Ducal. “12 500 euros, c’est déjà bien, on ne crachera pas dessus.” Mais c’est loin d’être suffisant… “Les désagréments liés aux chantiers, nous les subissons depuis maintenant dix ans. Pensez-vous vraiment que 12 500 euros suffiront à compenser la perte du chiffre d’affaires ? Nous pouvons l'estimer à près de 50 % et la situation est pire encore aujourd’hui avec le chantier du Square Roosevelt.”

”A-t-on encore besoin d’une bouteille d’oxygène lorsque l’on est déjà mort ?”

Si le chantier de la gare de Mons n’est pas géré par la ville de Mons, il impacte toujours durablement les indépendants. “Il y a ça, il y a eu la crise sanitaire, des factures énergétiques qui ont explosé et maintenant, les chantiers du Square. On ne travaille que pour survivre”, déplore Pascal Mangiacotti, gérant de la Table Ronde. “A-t-on encore besoin d’une bouteille d’oxygène lorsque l’on est mort ?”

Propriétaire de son bâtiment, ce dernier estime “être mieux loti” que ses confrères. “Certains ne survivront pas. Ils ne luttent que pour ne pas mettre la clé sous le paillasson. Cette indemnisation est bienvenue mais son montant ne sera jamais suffisant pour nous permettre de rester à flot. Il n’y a plus de passage, plus de clients. Nos établissements sont vides.”

Des cafés fermés, une clientèle inexistante

Ils sont à ce point vides que certains gérants ont dû fermer. C’est le cas pour le Brasserie L’Express. “Le mal est fait. Nous devons continuer à payer nos loyers – pour ma part 2 500 euros – alors que nos caisses sont vides. J’ai déjà deux mois de retard”, témoigne Mirella Stivaletta, gérante. “Tout en gardant mon emploi sur le côté, j’ai repris le café au décès de mon mari parce que je ne voulais pas le remettre à quelqu’un. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir rouvrir, ou, si je rouvre, de tenir sur la durée.”

La quinquagénaire a pourtant consenti à de nouveaux investissements l’an dernier pour améliorer l’accueil de sa clientèle. “À quoi cela a-t-il servi ? Mon café fait le coin de la rue, plus personne ne vient jusque-là. Je travaille sept jours sur sept, je ne prends aucun congé. Tout ça pour quoi ? Pour payer le loyer, les charges, les lois sociales. j’ai dû annuler plusieurs événements prévus ce week-end parce que faire livrer et stocker les marchandises est devenu impossible.”

Bref, les commerçants de la place Léopold font grise mine. Et l’indemnisation proposée par la ville de Mons, si elle a le mérite d’exister, ne leur permettra pas de sortir la tête hors de l’eau. Ils ne pourront pas non plus compter sur la procession dans le cadre de la ducasse, le tracé de cette dernière étant modifié pour cause de travaux. Il s’agissait pourtant, pour eux, d’une réelle bouffée d’oxygène et d’une importante source de rentrées financières.