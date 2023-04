Déménagement de la police des chemins de fer de Mons à Charleroi : une résolution adoptée à l’unanimité à la chambre des représentants

”Il était primordial de faire voter cette résolution”, souligne Éric Thiébaut (PS). “J’ai rencontré les agents de la police des chemins de fer de Mons et ils se désolent des décisions prises par la ministre de l’intérieur. Il est prévu qu’ils soient envoyés à Charleroi. Alors qu’ils sont régulièrement appelés pour intervenir en gare de Mons et aux abords de celle-ci. C’est un non-sens absolu.”

Une question de volonté politique

Le maintien de cette unité montoise apparaît d’autant plus primordial aux yeux du député que la nouvelle gare sera opérationnelle d’ici la fin de cette année et que l’ouverture de la passerelle entre la place Léopold et l’avenue Mercuri entraînera une hausse de la fréquentation des lieux… Et donc possiblement le nombre d’interventions nécessaires. “Maintenir le poste de Mons est tout à fait possible. Il ne s’agit que d’une volonté politique.”

Concrètement, si le gouvernement ne fait pas machine arrière, les équipes devront venir de Charleroi lors d’une intervention. “Soyons réalistes, il n’est imaginable qu’une heure s’écoule entre le signalement d’un problème et l’arrivée d’une équipe depuis Charleroi. C’est donc la police locale qui sera chargée d’intervenir. Avec donc une charge de travail supplémentaire pour les équipes.”

La police des chemins de Fer est un service spécialisé de la police fédéral ayant comme terrain d’action prioritaire les trains, les voies ferrées, les quais des gares ou points d’arrêt, ainsi que le réseau des stations de métro et de pré-métro. Elle est en charge des phénomènes liés à la mobilité des trains et au transport de voyageurs. Elle a pour mission d’intervenir pour assurer la sécurité de chacun, de lutter contre les incivilités et le sentiment d’insécurité ou encore de collaborer au niveau national ou international avec divers services (présence de personnes sur les voies, vols de câbles,…)

13 agressions quotidiennes

”Il est essentiel d’envoyer, par l’adoption de cette résolution, un message clair au gouvernement pour lui rappeler l’importance de ce service afin de soutenir les sociétés de transport en commun et leurs services de sécurité mais aussi les autorités locales et les zones de police”, insistent les auteurs, qui réclament “une évaluation globale et complète de la situation actuelle afin de mettre en lumière les difficultés, manques d’effectifs et de moyens pour lesquels une solution devra être apportée.”

On notera qu’en 2021, près de 5000 agressions ont eu lieu au préjudice du personnel des opérateurs de transport en commun belges. Soit une moyenne de 13 agressions par jour. Autant écrire que l’intervention rapide des forces de police pour y mettre fin et interpeller les auteurs reste indispensable.