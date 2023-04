Le Quidditch, désormais connu sous le nom de Quadball, débarque à Mons et recherche ses futurs Harry Potter

Désormais connu sous l’appellation “quadball”, le quidditch est un sport d’équipe inventé il y a 15 ans et inspiré du monde de Harry Potter. Il s’agit du seul sport de contact obligatoirement mixte au monde et se présente comme un mélange de handball, de rugby et de balle au prisonnier. Le quadball, implanté dans une quarantaine de pays, promeut des valeurs fortes d’inclusivité, de respect et d’ouverture aux autres, et s’est éloigné de ses origines “geek” afin de devenir un sport à part entière.

Des compétitions nationales et internationales sont ainsi régulièrement organisées. Deux équipes belges figurent parmi les meilleures d’Europe et notre équipe nationale a même décroché la deuxième place à la dernière coupe du monde, en 2018. Elle espère ramener une nouvelle médaille lors de la prochaine coupe, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis. En Wallonie, en plus de Liège, c’est désormais à Mons que le sport va pouvoir se développer. Le Monster Quadball développe en effet ses activités depuis la fin de l’année dernière au sein des anciennes installations du club de football de Jemappes, situé à la rue Guillochain.

“Il n’y avait plus de club de Quadball en Wallonie, si ce n’est à Liège, depuis quatre ans maintenant. À l’époque, les UMonsters évoluaient à Mons. Avec deux amis, nous voulions réimplanter le sport tout en gardant une marque du club passé en gardant le Monster pour devenir Monster Quadball. À l’origine, nous faisions tous les trois parties d’un autre club de Quadball avant de se regrouper pour former le nôtre à Mons”, confie Amaury Moulin, co-créateur du Monster Quadball à Mons.

Après la phase de création l’année dernière, le club passe désormais au recrutement. De nombreux profils sont donc recherchés par le club. “Physiquement et stratégiquement, le quadball est comparable au basketball dans le sens où il y a beaucoup d’attaque-défense rapides. Lorsque la défense adverse est posée, on va faire tourner la balle avec un grand gabarit au milieu et des plus petits gabarits qui tournent autour de lui. Toute sorte de profils sont donc recherchés, aussi bien masculins que féminins puissent que les équipes doivent être composées d’autant d’hommes que de femmes”, explique Amaury Moulin.

Tous ces nouveaux adhérents seront bien entendu formés aux règles du Quadball. La particularité de ce sport ? Les équipes sont mixtes et l’ensemble des joueurs et joueuses évoluent avec un balai entre les jambes… “Trois poursuiveurs et un gardien jouent avec la balle principale afin de tenter de marquer des buts. Chaque but vaut dix points. Les équipes disposent également de deux batteurs qui ont pour rôle de venir mettre hors-jeu les joueurs adverses. Le sport est donc assez complexe. Il allie les côtés handball et rugby avec les poursuiveurs qui vont essayer de marquer et les batteurs qui ont un véritable rôle de soutien de l’attaque”, poursuit Amaury Moulin.

Au bout de la 20e minute de jeu, un attrapeur de chaque équipe entre sur le terrain afin d’attraper le vif d’or. Le match se termine ensuite une fois que ce dernier est attrapé. Il rapporte alors 30 points à l’équipe parvenant à mettre la main dessus. En cas d’égalité, des prolongations ont alors lieu.

Toutes les personnes souhaitant découvrir ce sport peuvent se rendre sur les réseaux sociaux de Monster Quadball ou contacter les membres du CA par mail à l’adresse : monster.quadball@gmail.com. Avis aux amateurs…