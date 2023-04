Des améliorations sur plusieurs lignes ferroviaires de la région Mons-Borinage

Première traduction des ambitions du ministre de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), pour le rail, ce dernier a été validé par le conseil d’administration de la SNCB. “L’objectif est clair pour Ecolo : le train doit servir de colonne vertébrale à la mobilité de demain”, indique Guy Nita, co-président de la régionale Ecolo de Mons-Borinage-Hauts-Pays et conseiller communal à Boussu.

Concrètement, le week-end, le nombre de trains depuis et vers Bruxelles (Mons-Jurbise-Soignies-Braine-le-Comte) sera doublé, passant ainsi à deux trains par heure, dans chaque sens. En semaine, la desserte en soirée autour de Mons (vers et depuis Ath et vers et depuis Quévy) sera améliorée. Deux avancées qui devraient répondre, en moins en partie, aux doléances répétées des usagers.

”Mais ce n’est pas tout”, ajoute Charlotte De Jaer, co-présidente de la régionale Ecolo de Mons-Borinage-Hauts-Pays et échevine de la mobilité à Mons. “On souligne aussi et surtout l’avancée que constitue la desserte de Frameries, Genly et Quévy, le week-end depuis et vers Mons. Cela sera un vrai plus en matière de mobilité alternative locale.” Et pour cause, cette ligne faisait régulièrement l’objet de pétition et d’interpellations parlementaires.

De son côté justement, Manu Disabato, député wallon, précise que les investissements “vont se poursuivre en matière d’accessibilité et d’aménagements prévus dans nos gares.” Ce sera le cas pour le bâtiment de Saint-Ghislain tandis que des parkings à vélo seront aménagés à Jurbise et à Colfontaine. Si ce plan de transport ne résoudra pas d’un claquement de doigts tous les problèmes dénoncés par les navetteurs, il aura au moins le mérite de leur apporter quelques solutions.