Mons : un stage intergénérationnel proposé par Ani’marmaille pendant les congés de printemps

”C’est une activité qui fonctionne très bien, d’autant plus qu’il n’est plus si rare d’avoir des salles qui demandent que les enfants soient encadrés par des animateurs”, explique Debora Faraci. “Je viens avec une tonne de matériel et surtout, l’envie d’offrir aux enfants un chouette moment qu’ils garderont en tête. Les parents n’ont alors plus rien à penser, peuvent profiter de l’instant, de leurs invités et amis.”

Lors des mariages, les activités sont souvent prévues sur une période de quatre heures, entre le vin d’honneur et le repas. Un encadrement lors des repas, si tous sont réunis à une même table, est également possible. “C’est vraiment à la carte. Je m’adapte aux demandes des parents. Les activités peuvent être organisées en intérieur comme en extérieur, être dirigées ou non, mais elles sont toujours encadrées.”

Pour Debora Faraci, Ani’marmaille est une parenthèse dans un quotidien bien chargé. “Ce n’est pas mon activité principale. J’étais auparavant animatrice dans un centre d’insertion socioprofessionnelle mais pour des raisons privées, j’ai arrêté et je suis devenue secrétaire. Le contact avec les autres, et plus particulièrement les enfants, et l’aspect créatif du métier me manquaient. Je les ai retrouvés en me lançant en indépendante complémentaire.”

Elle-même maman de deux fillettes, la jeune femme connaît par ailleurs les difficultés, en tant que parents, à trouver des stages lors des congés. Peut-être plus encore cette année, où un nouveau rythme scolaire a été imposé. “J’ai décidé d’organiser un stage lors de la première semaine des congés de printemps à Mons, au sein de la maison de repos Les Pauvres Sœurs. Ce qui va me permettre de travailler sur la dimension intergénérationnelle.”

Un partage et un transfert de savoirs qui tient à cœur à l’animatrice. “Les deux parties ont tellement à apporter l’une à l’autre. Les activités doivent encore être arrêtées lors de discussion avec les ergothérapeutes mais nous sommes sur la même longueur d’onde.” Jusqu’à 15 enfants pourront être accueillis. Les réservations sont encore possibles via le site internet Ani’marmaille, l’e-mail debora@animarmaille.be ou via le 0496/07 34 92.