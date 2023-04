La salle omnisports de Flénu ne rouvrira pas : la ville a pris ses contacts avec le ministre et Infrasport

”Notre décision a pu paraître brutale pour certains mais les faits nous donnent aujourd’hui raison puisque nous avons la confirmation que le hall ne pourra pas être rouvert”, nous confirme la ville de Mons. “Le risque d’un effondrement, en intérieur de structure, est bien réel.” Ce risque a été objectivé par une société indépendante, à la base du rapport sur lequel le collège communal a justifié sa position.

Pas question pour autant de laisser les clubs sans infrastructure adaptée. “Des contacts ont déjà été pris avec Infrasport et le Ministre des infrastructures en vue d’une déconstruction et d’une reconstruction de l’infrastructure. Nous avons des réunions prévues, en interne et avec les clubs, afin de déterminer les besoins et les priorités de chacun. Le collège mettra tout en œuvre pour qu’une nouvelle infrastructure puisse voir le jour.”

À ce jour, impossible cependant de dire quand, et avec quels moyens. Et pour cause : les moyens budgétaires prévus pour de l’entretien et de la maintenance ordinaires ne peuvent, en pareil cas, pas être réaffectés aussi simplement. Il faudra donc compter sur le soutien d’Infrasport pour envisager ériger une salle flambant neuve. Selon nos informations, les clubs sportifs sont tour à tour convoqués afin de faire part de leurs besoins.

Ces rencontres devraient encore se poursuivre dans les prochaines semaines. En attendant, les salles de l’ICET, d’Havré et de Cuesmes accueillent les différentes activités des équipes jeunes et provinciales. La Mons-Arena a été proposée pour l’équipe (basket) qui évolue en nationale de Flénu mais le club a choisi d’évoluer à Frameries. “Avec l’ASBL Monsports et le service des sports de la Ville de Mons, des solutions à moyen terme, aussi bien dans les salles communales que dans d’autres salles, ont été trouvées pour l’ensemble des clubs qui occupaient le hall de Flénu. Des contacts ont par ailleurs été pris avec la Sapinette et la salle Jean D’Avesnes pour connaître les possibilités d’occupation”, précise-t-on encore du côté de la ville.

L’ASBL Monsports, qui gère les halls, travaille sur la nouvelle grille d’occupation. “Nous tenons compte de la situation des clubs évoluant à Flénu en travaillant sur base des occupations actuelles.” Une solution a d’ores et déjà été trouvée pour tous les utilisateurs jusqu’à la fin de la saison. La saison prochaine ne devrait pas non plus être menacée par la fermeture de la structure flénusienne.