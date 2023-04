Des sculptures monumentales exposées en plein air à Mons

”Une expo de grande envergure se déploiera en ville avec de grandes statues de l’artiste Jaume Plensa pour animer la Ville”, explique cette dernière. “De Rio de Janeiro en passant par New-York et Chicago, le travail artistique et culturel de Jaume Plensa a fait le tour du monde et fera halte cet été dans notre belle Cité. Pour la toute première fois, la ville proposera une exposition inédite en plein air, imaginée par notre pôle muséal.”

Concrètement, une vingtaine d’installations et de sculptures monumentales du sculpteur espagnol s’installeront dans l’espace public montois, allant de la Grand-Place à la Collégiale Sainte-Waudru en passant par le jardin du Mayeur et la salle Saint-Georges. “Le BAM étant fermé pour cause de travaux, c’est une belle alternative à laquelle nous avons pensé. Cette exposition d’envergure embellira et animera la Ville.”

On le sait, l’organisation de pareille exposition attire les touristes. Les autorités espèrent pouvoir compter sur une météo estivale et favorable pour poursuivre sur leur lancée. “Ces expositions d’envergure attirent toujours beaucoup de touristes dans le centre-ville de Mons et ont des retombées importantes pour nos commerçants. Ceux-ci seront donc heureux d’apprendre que malgré la fermeture du BAM cet été, un événement d’ampleur attirera de nombreux touristes chez nous.”

Cette exposition en plein air sera à découvrir du 1er juillet au 8 octobre prochain.