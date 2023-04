Relance du concours Miss Mons : “Nous avons déjà le thème et des idées pour la prochaine élection !”

”Tout s’est merveilleusement bien passé, nous sommes très satisfaites du déroulement de la soirée”, souligne Frédérique Wattier, présidente de l’élection Miss Mons. “Nous affichions sold-out, nous savions donc qu’il y aurait du monde et que l’engouement était là. Nous avions trouvé une solution pour satisfaire celles et ceux qui ne pouvaient y assister en présentiel, en assurant une diffusion en direct via Hello Hainaut. Mais il est clair que pour l’an prochain, il nous faudra une scène et une salle plus grandes !”

Voir plus grand

Des discussions sont d’ailleurs déjà en cours avec la ville de Mons. Le théâtre royal de Mons est l’une des possibilités visiblement évoquée. “On a pu compter sur l’enthousiasme de nombreux partenaires, sur un public bien présent et des candidates très investies. Cette relance s’est passée mieux encore que ce que l’on aurait pu imaginer. Il y avait forcément un peu de stress, notamment parce que de mon côté, c’est la première fois que j’assurais la présentation d’un concours. Mais l’adrénaline et l’excitation ont pris le dessus !”

Bref, pour le comité, le bilan est plus que positif. “On a déjà le thème de l’an prochain et des idées plein la tête. Je pense que notre comité, formé d’Audeline, de Kelly, de Mélissa et de moi-même, a fait du bon travail. Nous sommes amies en dehors de l’élection et il y a toujours eu une très bonne entente entre nous, tout au long de l’aventure. Nous avons désormais hâte de nous retrouver et de continuer à travailler ensemble.”

On notera par ailleurs que l’élection, si elle n’était pas strictement réservée aux candidates originaires de Mons, s’est clôturée par l’élection de trois candidates montoises. “Nous sommes ravies de ce podium. Il y avait un énorme potentiel du côté de chacune et nous ne parvenions pas à nous prononcer sur le nom de la future miss. Mais Danela a fait l’unanimité et nous sommes vraiment heureuses pour elle. Mons sera dignement représentée.”

La prochaine étape sera le concours Miss Province de Hainaut.