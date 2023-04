Le magasin montois Les Petits Riens a trouvé son public : “Nous sommes vraiment ravis de cette ouverture, il y avait une réelle demande”

”La réponse est oui”, répond Stephan Bartholomeus, directeur commercial des Petits Riens. “On est honnêtement ravis de cette ouverture. Les clients répondent présents et les retours sont extrêmement positifs. Du fait que l’on soit situé dans le piétonnier, on constate une augmentation plus forte le samedi et on peut s’attendre à ce qu’elle augmente dans les prochaines semaines grâce au retour des beaux jours.”

Le magasin Les Petits Riens a ouvert ses portes en octobre à Mons et a trouvé son public. ©Les Petits Riens

Ouvrir une boutique du genre reste un pari risqué. En effet, si la marque est connue à travers ses quelque 800 bulles réparties sur tout le territoire belge, les magasins physiques sont principalement situés en région bruxelloise. En dehors de la capitale, seules les villes de Wavre, Liège et Namur accueillent déjà l’enseigne. Et ce 15 avril, c’est du côté de Louvain-la-Neuve qu’une surface de 300 mètres carrés ouvrira ses portes.

”Dans le Hainaut, nous ne sommes présents qu’à Mons. On était assez confiants car il y avait une demande de la population de pouvoir bénéficier d’un magasin de ce genre. De manière générale, la seconde main séduit de plus en plus. C’est un marché en plein développement et malgré l'engouement pour la vente en ligne via des applications comme Vinted, on n’a pas à se plaindre.”

Là où auparavant, les ménages profitaient d’un tri dans la garde-robe pour remplir des sacs et les déposer dans une bulle, ils sont désormais nombreux à tenter de récupérer ne serait-ce que quelques euros via une vente en ligne ou un vide-dressing. “Cela ne nous aide pas, c’est vrai, mais la cohabitation est tout à fait possible. On n’a en tout cas pas constaté de baisse significative de la qualité ou du volume collecté.”

Bref, à Mons, le pari est gagné. De quoi encourager les Petits Riens à poursuivre le développement de leurs magasins physiques, avec peut-être un retour à Charleroi dans les prochaines années. “Nous avions tenté l’aventure à Charleroi il y a bientôt deux ans, mais l’ouverture était prévue au lendemain du lock-down. Au bout de six mois, nous avons dû renoncer car le centre-ville s’était totalement vidé. Nous n’excluons pas notre retour, peut-être plutôt en périphérie. Ça reste en tout cas dans les plans car la demande existe”, annonce Stephan Bartholomeus.