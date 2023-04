Vente en ligne de chiots issus de trafics : "Nous tentons de mobiliser les acteurs puissants, susceptibles d'intervenir dans ce débat", dit C. Tellier

”Je voudrais profiter des interpellations de mes collègues pour évoquer une situation indigne qui se passe à Mons”, a ainsi lancé Joëlle Kapompole (PS), députée montoise, faisant référence aux activités d’une “éleveuse” (en réalité une simple revendeuse), dont nous faisions écho dans nos colonnes ce mardi matin.

”L’on sait que depuis 2017, la vente d’animaux est interdite sur les réseaux sociaux et pourtant, certains continuent à le faire, avec de faux passeports belges pour cacher leur provenance, leur âge. En l’occurrence, ici, les chiots viennent de Biélorussie. Des plaintes ont été déposées mais les choses ne bougent pas, les ventes continuent… Que faire pour rassurer les citoyens, bien démunis face à ces phénomènes ?”

La ministre en charge du bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo), a rappelé que la législation allait désormais loin pour encadrer la vente d’animaux issus d’élevages. Ainsi, les importations ne sont plus autorisées et seuls les chiots élevés par des éleveurs wallons agréés, dans un cadre strict permettant leur contrôle et leur épanouissement, pourront être vendus.

Du moins en théorie puisqu’à côté des éleveurs professionnels, des trafiquants et revendeurs exploitent toujours le filon et profitent de rentrées financières illégales et confortables. Les réseaux sociaux, notamment, sont utilisés pour donner de la visibilité aux chiots importés de pays de l’Est et revendus par des personnes peu scrupuleuses une fois sur notre territoire.

”La publicité pour commercialiser des animaux ne peut désormais plus se faire que via des revues ou sites internet spécialisés”, a ainsi rappelé la ministre. “Une série d’informations doit figurer dans les annonces mais contrôler Internet et les réseaux sociaux n’est pas chose aisée. Nous avons de ce fait pris des contacts avec le groupe Meta (et donc Facebook, NdlR) afin d’identifier des possibilités d’agir, tout en restant conscient du caractère international de Facebook et du caractère régional de notre législation.”

Et de conclure : “Nous tentons de mobiliser les acteurs puissants, susceptibles d’intervenir dans ce débat, afin de voir comment travailler ensemble.” Si toutes les avancées seront bonnes à prendre, la probabilité que cela suffise à mettre un terme aux activités de la revendeuse montoise paraît faible. En effet, cette dernière dispose d’un numéro d’agrément (occasionnel) et d’un site internet (cependant inaccessible ce mardi), ce qui lui permet d’échapper à certains radars tout en trompant bon nombre de victimes.