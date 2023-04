Montant d’une assurance auto full omnium : Mons est la deuxième ville la plus chère de Belgique !

Dans le cadre d’une enquête destinée à connaître les tarifs de la couverture full omnium, c’est-à-dire l’assurance auto complète en Belgique, en fonction des chefs-lieux belges, il apparaît qu’à Mons, les conducteurs paient 11,45 % plus cher leur assurance que les habitants d’Arlon. Le prix mensuel moyen pour pareille assurance s’élève, pour une voiture citadine neuve (la plus vendue en Belgique), à quelque 101,60 euros.

”Mons se classe deuxième des villes les plus chères de Belgique, selon l’étude de CallMePower”, annonce-t-on du côté du service de comparaison. “La compagnie d’assurances qui propose le prix le plus élevé à Mons est Axa assurance, avec une prime à 126,49 € par mois. A contrario, l’assureur qui propose la couverture la moins chère est Yuzzu, avec un tarif mensuel de 81,02 €.”

Une différence de 46,38 % entre la ville la plus chère et la moins chère !

Toujours selon les recherches effectuées par CallMePower, la ville la moins chère pour assurer une voiture citadine est Hasselt dans le Limbourg. “La différence de prix mensuel entre les deux villes est de 46,38 %.” Des chiffres qui ont de quoi faire surprendre… Et faire pleurer. Comment une telle différence peut-elle se justifier ? Le lieu de résidence de l’assuré est en cause.

”Nous avons utilisé un profil-type afin de comparer les tarifs proposés par les assureurs belges dans les différentes villes belges. Le lieu de résidence de l’assuré a un impact important dans la définition de la prime d’assurance, car il influe sur la probabilité de sinistre. En effet, l’assureur calcule la prime à l’aide des statistiques d’accidents survenus dans la région. La prime est donc généralement plus élevée dans les régions à forte densité de population, puisque les accidents y sont plus fréquents. La probabilité de vandalisme, vol de voiture ou encore d’inondations est également prise en compte.”

Difficile en effet de prétendre qu’à Mons, la circulation est fluide, les comportements des automobilistes exemplaires et le risque d’accident moindre. “Heureusement, il ne faut pas déménager pour économiser un peu. Même si l’assurance auto à Mons fait partie des plus chères de Belgique, il existe de grandes différences entre les assureurs. Dans certains cas, cela peut s’élever à plusieurs centaines d’euros par an.”

Des pistes pour faire quelques économies

Toujours selon le comparateur, la différence entre l’assurance auto la plus chère et la moins chère à Mons est de 45,47 euros par mois. “En comparant régulièrement les offres des assureurs, il est possible d’économiser une somme d’argent importante sur une base annuelle. Il est également important de tenir compte des différences de couverture entre les assureurs.”

Et donc de tenir compte du son propre profil, du véhicule et de l’utilisation qui en est faite, de s’équiper de dispositifs d’aide à la conduite, d’éviter de déclarer de petits sinistres (bris de vitre, par exemple), de privilégier l’assurance au kilomètre si l’on est conducteur occasionnel, de regrouper les couvertures chez un même assureur afin de profiter d’avantages et de réductions, de protéger le véhicule de dispositifs anti-vol ou en le stationnant dans un garage privé et sécurisé et en réévaluant régulièrement les besoins en termes de couverture.

Notons que dans le cadre de son étude, CallMePower a comparé le montant des primes des assurances auto full-omnium de six assureurs selon la ville de résidence en Belgique. Le profil-type utilisé lors de la comparaison est celui d’un homme roulant en Citroën C3, né en 1983 et ayant obtenu son permis de conduire en 2003. Ce dernier vit en centre-ville et est l’unique conducteur de son véhicule neuf. Il n’a pas eu de sinistres durant les cinq dernières années et a toujours eu une couverture pour son véhicule.