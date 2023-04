Mons: l'avenir du quartier des Grands Prés soumis à l'avis de la population

Pour autant, la ville n'entend pas avancer seule dans ses objectifs. Les Montois sont en effet invités à donner leur avis sur "le futur des Grands Prés" en participant à une enquête numérique. "La ville souhaite interroger les habitants, travailleurs et usagers des Grands Prés dans le cadre de de l'inscription d'une zone d'enjeu communal (ZEC) sur ce quartier", apprend-t-on auprès de cette dernière.

"Il s’agit de mieux connaître les attentes et les besoins pour tout ce quartier qui s’est considérablement développé depuis 8 ans et dont la taille est presque similaire au centre-ville de Mons." L'étude ne s'arrête donc pas du tout au strict centre commercial du même nom. "C’est bien toute l’extension contemporaine de la ville, qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui est concernée. L’idée est de pouvoir anticiper et planifier l’évolution de cette extension de ville, en favorisant l’amélioration des espaces publics."

Mobilité, temps libre, vivre et logements, nature, économie et finalement identité du quartier sont six thématiques concernées par ce vaste sondage. "L’objectif est d’apporter un regard neuf et créatif sur cette zone qui est toujours en train d’évoluer. Concrètement, un bureau spécialisé a été désigné pour réaliser cette étude, qui se basera sur une participation citoyenne importante: habitants, travailleurs, usagers spécifiques, groupes ayant des intérêts particuliers,..."

La ville estime que les thèmes définis constituent les principaux enjeux pour le périmètre. La mise en oeuvre de la ZEC a vocation à "mieux appréhender l’évolution de la zone sur ces dix dernières années, favoriser l’amélioration d’aménagements de services publics, développer de nouveaux projets qui répondent aux besoins, assurer une mobilité fluide, poursuivre le développement architectural contemporain qualitatif et bien évidemment, intégrer la question des enjeux climatiques dans les projets portés."

Les résultats de l'enquête seront analysés par le bureau d'études spécialisé et indépendant.