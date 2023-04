Mons : des dizaines de témoignages rassemblés pour mettre fin aux activités d’une revendeuse de chiots importés des pays de l’Est

Le passeport de Karly est en réalité biélorusse. Tous ses documents d’identité sont falsifiés. Comme encore trop souvent, la chienne n’est en fait que la victime d’une usine à chiots et d’une revendeuse d’animaux provenant de pays de l’Est. Bien trop jeune pour être séparée de sa mère – elle-même victime de reproductions en série-, non vaccinée, atteinte d’une toux du chenil et d’une maladie congénitale héréditaire, Karly décédait finalement le 20 mars dernier

Un trafic lucratif

Décidée à mettre un terme à ces activités, Anna Lux a déjà collecté des dizaines et dizaines de témoignages d’acheteurs victimes de la même revendeuse : Maria Ianniello. Cette dernière est active depuis 2016. Elle a commencé son trafic à Mons, d’abord du côté d’Havré et désormais à Hyon. Mais ses victimes, elles, se trouvent partout en Belgique et à l’étranger. Ses activités, illégales, lui rapportent gros. Selon plusieurs documents que nous sommes parvenus à nous procurer, elle vend au minimum une dizaine de chiots par mois. Parfois une vingtaine.

Karly n'avait même pas deux mois lorsqu'elle est arrivée en Belgique. Malade, elle n'a pas survécu. ©D.R.

Achetés “à bas prix” en Russie ou en Biélorussie, les chiots sont revendus, en moyenne, au prix de 2400 euros. Ecrire qu’elle gagne “de l’or en barre” grâce à un trafic juteux et bien rodé serait un euphémisme. Nous nous sommes entretenus avec plusieurs victimes. Certaines ont perdu leur chien, d’autres ont dépensé des fortunes en soins vétérinaires et sont parvenus à les maintenir en vie, non sans peine.

Toutes préfèrent en revanche garder l’anonymat, par peur de représailles. De son côté, Anna Lux ne souhaite rien de Maria Ianniello. Ni compassion, ni remboursement. Elle souhaite en revanche mettre un point définitif à son trafic et, par extension, à la souffrance animale qu’elle cautionne et alimente. “On ne peut pas lui enlever le fait que ce soit une excellente vendeuse. Elle ment extrêmement bien, elle parvient à embobiner n’importe qui”, nous dit-on.

Grâce à un agrément d'éleveur occasionnel

”En revanche, ses explications n’ont rien de crédibles. Lorsqu’on lui demande pour voir les parents de la supposée portée, elle nous explique qu’elle n’a en sa possession que le mâle. Que la femelle, elle, appartient à sa cousine. Elle explique également qu’elle a acheté certains chiens pour elle-même mais que pour différentes raisons, elle accepte de les revendre… Cher, très cher bien sûr, car elle nous fait “un cadeau.””

Toujours selon nos informations, confirmées par une série de documents, Maria Ianniello ne dispose en fait que d’un agrément pour élevage occasionnel. Soit un élevage qui produit “au maximum une portée par an de chiens ou de chats”, selon le site de l’Unité du Bien-Être Animal (UBEA). La revendeuse signe par ailleurs des contrats en son nom, alors que les chiens sont enregistrés sous d’autres noms, la plupart à consonance russe.

”Si elle conclut dix contrats en un mois, 10 chiots devraient être enregistrés à son nom chez DogID et il faudrait entreprendre des démarches pour enregistrer un changement de propriétaire. Que les personnes qui auraient acheté un chiot chez elle se renseignent car il ne serait pas étonnant que l’animal ne soit toujours pas officiellement à leur nom”, nous prévient une victime.

Ces derniers jours, nous avons tenté, à de nombreuses reprises, d’entrer en contact avec Maria Ianniello, sans succès. Pour autant, par respect pour les éleveurs agréés et afin de ne pas jeter le doute sur eux, la rédaction a décidé de ne pas dissimuler le nom de cette dernière.

La difficulté d'intervenir et de mettre fin aux trafics

Des informations dont nous disposons, nous savons que l’Unité du bien-être animal a été interpellée, à plusieurs reprises, des activités de Maria Ianniello. Jusqu’ici, sans aucune réaction concrète. “On ne souhaite faire aucun commentaire”, se contente-t-on de nous répondre. Pour autant, nous avons tenté de comprendre le fonctionnement de cette unité qui dépend directement du Service Public de Wallonie (SPW).

L’unité est composée de 12 agents de police judiciaire. Chaque année, ce sont près de 3000 dossiers de plainte qui arrivent sur leur bureau. En d’autres termes, le travail ne manque pas, au contraire des moyens dont ils disposent. “Nous évoluons dans un cadre bien particulier, avec des missions de service public à réaliser et des enquêtes à mener pour les parquets”, nous explique Bruno Cardinal, coordinateur de l’UBEA.

Du cas par cas

”De manière générale, lorsqu’un citoyen constate une infraction ou a une suspicion d’infraction liée au bien-être animal, nous l’invitons à faire remonter l’information aux services compétents via le 1718.” La suite dépendra de la nature des faits relatés et des difficultés éventuelles à constater et à mettre fin à l’éventuelle infraction. “Les zones de police ou l’autorité communale sont habilitées à intervenir, voir à saisir les animaux s’il y a urgence et danger.”

C’est donc du cas par cas. “Si l’infraction est constatée, notre rôle est d’y mettre fin. Pour ce faire, on a accès à une série de moyens prévus par le décret relatif à la délinquance environnementale : analyse de documents, aide d’experts, visites domiciliaires autorisées par un juge d’instruction,…” Les PV, une fois rédigés, sont envoyés dans le circuit administratif. Le procureur peut décider de se saisir du dossier ou laisser la main à un fonctionnaire-sanctionnateur qui pourra infliger une amende administrative ou retirer un permis de détention.

En ce qui concerne la problématique des usines à chiots, les choses ne sont pas simples. En effet, pour intervenir, il faut que l’animal soit en danger immédiat. Il faut donc que l’animal soit présent chez le revendeur. Ce qui n’est, en général, le cas que quelques jours. “Lorsque l’on démantèle un trafic, nous ne sommes pas les seuls intervenants. Toute une série de services peuvent collaborer sur le dossier : police, Afsca, Inami,…”

Bref, comme trop souvent, les choses sont complexes et prennent du temps. Un temps que les victimes de trafiquants ne souhaitent plus prendre, trop touchés par la souffrance d’animaux exploités jusqu’à la mort et revendus comme de vulgaires objets.