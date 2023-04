Beatles Day à Mons : les “Michel” invités à prendre la pose !

Et les photographes, professionnels ou amateurs, sont invités à y apporter leur contribution. “L’idée, c’est de demander de réaliser une ou plusieurs photos, en noir et blanc ou en couleur, présentant des personnes réellement prénommées Michelle, Michel ou Michèle et placées dans leur environnement”, explique Alain Cardon, organisateur. Chaque photo devra cependant présenter une référence aux Beatles.

Qu’il s’agisse d’un livre, d’un CD, d’un vinyle, d’une photo, les possibilités sont nombreuses. “Il peut par exemple s’agir de Michel, votre boucher, en tenue de travail. On ajoute autour de lui un élément original, décalé, surréaliste et une référence au groupe. Nous laissons la place à l’imagination, à la création, à la liberté d’expression.” Cette activité étant basée sur la confiance que les organisateurs souhaitent réciproque, les personnes bel et bien porter le prénom à l’origine de la chanson.

Concrètement, le nombre de clichés réalisés est sans limite mais les photomontages sont exclus. Chaque auteur sélectionne lui-même les travaux qu’il veut proposer à l’organisateur. Les photos peuvent être légendées. “Il est demandé aux auteurs de nous confier les photographies sélectionnées, si possible encadrées, sans aucune contrainte et avec référence aux auteurs. Les photos restent la propriété de leurs auteurs.”

Les photographes s’engagent à ne pas réclamer de frais quelconques, les frais d’organisation étant pris en charge par l’organisateur. La participation au projet est gratuite. L’inscription au projet est à renseigner pour le 31 mai prochain par simple e-mail à alain.cardon@doudou.be. La date limite de dépôt des photos est quant à elle fixée au 31 août prochain.