Covid dans les hôpitaux de Mons-Borinage : une situation rassurante mais de la prudence malgré tout

”On a bien constaté une petite augmentation du nombre de cas ces deux-trois dernières semaines mais ce n’est en rien comparable à ce que l’on a connu ces dernières années”, confirme Régis Strebelle pour EpiCURA. “Nous comptabilisons actuellement 62 patients covid, répartis sur les sites d’Hornu, de Baudour et d’Ath. Il n’y a plus d’unité spécifique au covid, ils sont pris isolés mais accueillis dans différentes unités de soins.”

Et pour cause : plus aucun patient ne se trouve en soins intensifs. “Ils viennent en général pour autre chose. Mais ils sont testés et on se rend compte qu’ils sont positifs au covid.” Même constat du côté d’Ambroise Paré. “La majorité des personnes positives ne sont pas traitées pour ce covid. Elles ont été détectées parce qu’elles ont été testées ou parce qu’il y avait quelques éléments de suspicion”, explique France Brohée.

Là encore, plus question de réserver une unité dédiée aux patients covid. “Les enfants sont en pédiatrie, une personne atteinte du cancer sera accueillie en oncologie,… C’est tout à fait différent.” Au sein de l’hôpital montois, 11 patients sont actuellement comptabilisés. “C’est moins que la semaine dernière, puisqu’au 22 mars, nous en comptions 18. Mais c’est dans la moyenne des dernières semaines. Le 12 mars, ils étaient 12.”

Les festivités carnavalesques ne semblent donc pas avoir eu d’incidence particulière. Pour autant, les hôpitaux restent prudents. D’autant que de manière générale, le port du masque dans les soins de santé n’est plus obligatoire. “Chez nous, il ne l’est plus depuis vendredi dernier. Il est trop tôt pour dire si cette mesure aura ou non une incidence”, précise encore France Brohée.

”Il reste recommandé dans les salles d’attente, en cas de contact soignant-soigné, en consultation, en unité d’hospitalisation et lors des visites. Aujourd’hui, on constate que c’est plutôt “moit-moit” : certains ont maintenu son port, d’autres l’ont totalement abandonné. De notre côté, on fait surtout appel au bon sens des patients et visiteurs. Si l’on est malade, même s’il ne s’agit pas du covid, le port du masque a des raisons d’être porté dans un lieu aussi sensible qu’un hôpital.”

Du côté d’EpiCURA, le comité de direction a tranché et a décidé de ne pas permettre l’abandon du port du masque. Une possibilité laissée aux hôpitaux, pour la plupart privés. “La soixantaine de patients testés positifs et la légère augmentation du nombre de cas constatée ces dernières semaines nous ont poussés à maintenir la mesure”, confirme Régis Strebelle.

Le personnel soignant se souvient par quoi il est passé. L’objectif est évidemment de ne plus connaître de telles vagues de contamination à l’avenir.