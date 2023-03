Mons : dix patients oncologiques se préparent à marcher 100 kilomètres vers la côte belge

Après accord de leur oncologue et sélection par tirage au sort, dix patients ont pu intégrer le programme de préparation physique. “Le projet est né de l’idée d’une assistante sociale et d’une psychologue du service oncologie, qui se sont dit que lorsque l’on parlait cancer, on pensait à la maladie, aux traitements, mais rarement à l’après”, explique Emmanuelle Delaunois, spécialiste en médecine physique et réadaptation.

Les patientes se préparent physiquement à relever le défi d'Objectif 100. ©E.B.

La marche, par sa facilité d’accès et par le peu d’infrastructures sportives qu’elle nécessite, a rapidement été privilégiée. “Techniquement, on prépare ce projet depuis un an car il a fallu fixer le nombre de kilomètres à parcourir en une semaine, préparer le tracé,… On a par ailleurs décidé que six mois de préparation physique seraient nécessaires pour que les patients soient prêts à relever le défi.”

À raison de deux fois par semaine, le groupe s’entraîne au Centre Montois de Revalidation du CHU Ambroise Paré. “Il faut les préparer à parcourir 100 kilomètres mais aussi prévenir les risques de blessures”, ajoute Alix Bisman, kinésithérapeute. “Le mardi, on travaille sur l’endurance physique pendant une demi-heure et ensuite sur le renforcement musculaire. Le jeudi, on mise sur un entraînement en marche nordique, une activité plus énergivore que la marche.”

Pour l’équipe, la motivation des patients n’est plus à démontrer. “Au-delà du fait qu’ils sont plus à l’aise, moins essoufflés, on sent une différence dans leur mental. Ils ont repris confiance en eux, en leur corps. Et on sait à quel point ça compte lorsque l’on est passé par la lutte contre la maladie.” Des propos que Dominique Marzullo ne niera pas. “Physiquement, ce n’est pas évident de s’y remettre. Mais on progresse chaque jour un peu plus.”

Ravie de pouvoir participer à cette première édition, cette dernière ne ménage pas ses efforts. “Avant la maladie, je courrais, je faisais un peu de sport. Je me suis dit pourquoi pas. Ça fait un bien fou, au physique comme au mental. On forme un beau groupe : on s’entraide, on fait attention l’une à l’autre. On peut partager davantage de choses car on a vécu des choses similaires. On se comprend, peut-être, un peu mieux…”