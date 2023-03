Ghlin : Près de 10 500 signatures recueillies pour s’opposer au projet Envirolead

En effet, alors qu’il ne fallait recueillir “que” 1 000 signatures pour que cela soit possible, il est parvenu à en collecter près de 10 500. “C’est la preuve que le travail d’information paie”, souligne Cédric Marchale, riverain. La pétition vient d’être transmise au parlement. Aucune date n’est dès lors fixée à ce stade pour permettre à un représentant d’exprimer les craintes de la population et réclamer du monde politique un changement de cap.

On se souviendra, dans la région, du combat mené par le comité La Nature sans Friture, opposé au projet de construction d’une usine de produits surgelés à Frameries. Ce dernier avait également fait escale au parlement, avec une présentation saluée de la porte-parole, Florence Defourny, qui avait donné aux élus plusieurs éléments justifiant leur opposition. Le comité “Non à Envirolead, tous empoisonnés, tous concernés”, entend s’inspirer de cette réussite.

”Il reste beaucoup à faire. Nous rencontrons, ce lundi après-midi, le bourgmestre de Quaregnon et nous serons au conseil communal de Jurbise ce mardi. Nous avons également sollicité une rencontre avec le bourgmestre de Dour. Les communes de Mons et de Saint-Ghislain se sont déjà clairement positionnées en adoptant des motions réclamant des réponses claires de la ministre Céline Tellier et des garanties quant à la santé des riverains.”

Si la mobilisation s’organise auprès du monde politique, la population doit elle aussi être informée. “On entend encore de nombreuses personnes dire qu’elles ne sont pas au courant de ce projet. Les impacts pour la santé sont pourtant importants et ils ne se limitent pas aux frontières montoises. Nous continuons donc à collecter des informations, à les recouper auprès d’experts, à les diffuser aussi largement que possible.”

Et d’ajouter : “Une lettre ouverte, signée de la main d’une soixantaine de médecins d’Ambroise Paré, met en avant les dangers d’une activité de recyclage de plomb sur la santé des riverains. Nous poursuivons encore nos efforts en ce sens. Nous devrions prochainement rencontrer le conseil d’administration du groupe hospitalier EpiCURA.” Plusieurs nouveaux membres devraient par ailleurs rejoindre le comité actif des riverains.

L’union fait la force. Les riverains entendent se reposer sur cette devise nationale pour combat leur combat.