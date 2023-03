Entre 16 et 17 000 spectateurs au Love International Film Festival de Mons : “On veut toujours faire mieux que l’année précédente”

Une édition 2023 qui a rassemblé entre 16 et 17 000 spectateurs ce qui en fait plutôt un bon cru. “On est revenu sur des bases normales comme avant l’apparition du covid”, nous a confié Maxime Dieu, délégué général du festival. “Par rapport à l’an dernier, c’était prévisible mais pas gagné d’avance, mais on a eu deux ou trois mille spectateurs supplémentaires avec jusqu’à 20 % en plus dans certains secteurs notamment les séances scolaires. On est passé dans un autre monde ces dernières années en matière de fréquentation et l’important, c’est de toujours faire mieux que l’année précédente. Pour cela, il faut être sans cesse en renouveau et c’est ce que l’on essaye de faire.”

Les différents mouvements de grève en France et en Belgique ont tout de même perturbé quelque peu l’organisation du festival. “Chaque année, il y a des imprévus et on doit s’adapter en trouvant des plans B, C voire D mais cette année, c’est clair qu’avec les mouvements de grève de train en France et en Belgique, tout n’a pas été simple. On a une équipe qui travaille en amont du festival pour organiser les transports qui a dû changer beaucoup de plans et trouver des solutions. Ils ont fait de l’excellent boulot et ont pu permettre le bon déroulement du festival.”

Avec cette année, un palmarès très éclectique qui a couronné le cinéaste iranien Ali Asgari pour son film “Until tomorrow” qui dénonce la condition féminine en Iran, un thème plus que jamais d’actualité alors que le film a été tourné il y a deux ans, alors que la situation était nettement plus calme qu’aujourd’hui. “C’est un très beau palmarès. C’est toujours intéressant de voir comment les différents jurys mettent en avant les différents aspects de ce qui les touche. C’est une programmation qui parlait beaucoup de jeunesse. Le palmarès est quelque peu politique même si nous, en sélectionnant les films, ce n’est pas du tout le premier critère que l’on regarde, le principal étant la qualité du film. Until Tomorrow (Grand Prix) et Chien Blanc (deux prix dont celui du scénario) sont des films qui font écho à notre monde d’aujourd’hui mais c’est aussi ça le cinéma, tendre un reflet à la réalité et nous interpeller.”