Une perlerie vient d’ouvrir ses portes à Mons

Pour Nathalie Verteneuil, tout a commencé il y a une quinzaine d’années, lorsqu’elle a remplacé son activité professionnelle de l’époque – une boutique de fleurs – par un loisir créatif lui laissant du temps pour élever ses enfants. “Au départ, je n’y connaissais rien. Mais petit à petit, j’ai appris et je me suis lancée dans la vente d’accessoires pour bijoux. Je ne voulais pas rester à ne rien faire”, explique la commerçante.

La Bouverisoise prend conscience des opportunités d’exploiter pareil créneau, lance son site internet et ouvre, dans son garage, une petite boutique qui cartonne. “J’ai également participé, il y a neuf ans, à mon premier marché dans le cadre de Mons Cœur en Neige. Ça a été un peu la révélation. Après chaque édition, j’étais nostalgique de ne plus avoir un point de vente à Mons.”

Soutenue dans son projet par son époux, la quinquagénaire a finalement eu l’opportunité d’occuper un bâtiment du centre-ville. “Le prix n’était pas excessif et mis à part l’achat de quelques étagères, les frais sont limités. J’ai décidé de me lancer, en espérant évidemment que cela fonctionne.” Ouverte il y a trois semaines, la boutique semble attirer du monde. “Je profite du passage des clients qui se rendent chez Primark.. J'espère que ça durera et que ce n'est pas juste l'attrait de la nouveauté”, concède la gérante.

Les clients pourront retrouver, au sein de Concept Bijoux, des perles à en perdre la tête, des anneaux, fermoirs et connecteurs, des cordons de toute sorte mais aussi des collections de foulards en été et d’écharpes et bonnets en hiver. “J’ai par ailleurs l’espace pour organiser des ateliers. Je n’ai pas encore pu les lancer à cause d’un problème de chauffage mais c’est désormais résolu.”

Nathalie Verteneuil espère pouvoir en proposer à raison de deux fois par semaine. Objectif, que les participants soient initiés à la création de bijoux et deviennent clients de la perlerie.