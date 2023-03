L’enseigne Kiko Milano s’installe aux Grands Prés de Mons : c’était la deuxième marque la plus attendue par la clientèle

Dans la région, et même en Wallonie, il s’agira de la première ouverture de l’enseigne italienne. Elle n’est en effet présente, actuellement, qu’à Bruxelles et à Ixelles, à Leuven et à Wijnegem. Une opportunité qui ravit évidemment Thomas Cornil, directeur du centre commercial montois. “Tout comme la chaîne, nous nous attendons à un succès important. L’enseigne s’établit dans une cellule de près de 150 mètres carrés. Ce qui, en comparaison avec ses standards habituels, en fait l’un de ses plus gros magasins.”

Accueillir Kiko Milano est donc une chance. “Si un accord commercial est toujours conclu parce que les deux parties le souhaitent, ce sont bien les retailleurs qui ont la main. Il y a dix ou 15 ans, les centres commerciaux avaient encore le luxe de se montrer exigeants et de choisir les enseignes accueillies. La tendance est désormais inverse. Dans ce cas précis, Kiko a annoncé son souhait de s’installer dans la région et a sélectionné les lieux qui convenaient au mieux aux besoins ciblés. Les choix sont plus stratégiques encore que par le passé.”

Toujours est-il que les Grands Prés sont parvenus à tirer leur épingle du jeu. Non sans fierté. “On est très heureux de cette arrivée. Selon nos enquêtes auprès de la clientèle, Kiko était la deuxième marque la plus attendue au sein du complexe, la première étant Stradivarius”, poursuit Thomas Cornil. Précisons encore que l’ouverture de Kiko a permis la création de plusieurs emplois. Une dizaine de personnes seront en effet chargées de conseiller au mieux la clientèle. “Nous avons reçu plus d’une centaine de CV, que nous avons transférés aux recruteurs.”

Avec l’occupation de cette cellule, les Grands Prés sont pratiquement complets. Pratiquement, car une cellule, située entre le magasin Delcambe et le magasin Hôtel, est inoccupée. “Nous sommes en négociations entre trois enseignes, elle ne restera donc pas inoccupée très longtemps.” Impossible de connaître les noms des candidats en lice, le directeur précisant simplement qu’il s’agira d’équipements soit pour la personne, soit pour la maison.