Mons : 10 patients oncologiques marcheront 100 kilomètres pour rejoindre la côte belge

Ce ne sont pas moins de dix patients oncologiques qui y prendront part. “Ils devaient évidemment répondre à certains critères de sélection pour être retenus”, précise France Brohée, en charge de la communication pour le CHU Ambroise Paré. “Ce sont des patients qui, s’ils bénéficient encore de soins, n’ont plus à subir de traitement lourd. Une séance d’information avait été organisée en amont de la sélection, afin que chacun soit bien conscient de ce que cela implique.”

Ne peut en effet se lancer dans l’aventure qui veut. “Ils sont invités à s’entraîner régulièrement. En plus de marcher ensemble les week-ends, les participants sont préparés par nos équipes à l’hôpital grâce à l’Exercise Medecine, une technique qui consiste à utiliser l’exercice physique comme outil de prévention et de traitement de diverses pathologies. Le programme est spécifiquement adapté à chaque profil et à chaque besoin des candidats.”

Pour le CHU Ambroise Paré, Objectif 100 est une grande première. “On est convaincu des bienfaits que cela peut apporter aux patients. On parle souvent de la maladie, beaucoup moins de l’après. Et pourtant, la vie change lorsque l’on a combattu le cancer, les patients se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Via cet événement, ils pourront se challenger tout en partageant quelque chose avec d’autres personnes. C’est aussi l’occasion de passer du temps avec les soignants, dans un contexte particulier et différent.”

Car les dix marcheurs ne seront évidemment pas lâchés dans la nature sans encadrement. Des médecins et infirmiers, une psychologue et une assistante sociale seront à leurs côtés. Logistiquement, l’organisation de ce défi est cependant assez lourde. “Nous souhaitons que cela ne coûte pas un euro aux participants. Nous organisons donc divers événements annexes afin de récolter les fonds nécessaires.”

À savoir un souper spaghettis ce samedi 18 mars et une marche balisée ce dimanche 19 mars. “L'argent récolté nous permettra de garantir aux patients une bonne qualité de sommeil et des temps de repos ou encore des repas qui répondront à tous leurs besoins énergétiques.” Les dons (BE31 0910 1061 4455, avec la communication “Objectif 100”) et sponsorings sont également les bienvenus.