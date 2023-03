Le temps d’une séance de cinéma, des élèves du Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain ont pris la place de malvoyants au Liff de Mons

Ce mercredi, des élèves du Collège Sainte-Marie à Saint-Ghislain ont participé à une expérience un peu particulière. En effet, bandeaux sur les yeux, ils ont écouté le film plus que regardé. “Ils ont à plusieurs reprises enlevé leur bandeau mais globalement, ils ont su rester calmes durant la séance”, nous confient Philippe Leroy et Candice Evrard, leurs instituteurs. “L’audiodescription permet d’avoir une “vision”, c’est le cas de le dire, complètement différente sur un film. Cela permet aussi de faire le rapport entre un film et la lecture où, là aussi, on imagine les choses plus qu’on les voit. On a le complément du son mais ça se rapproche de la lecture. C’est aussi hyper-enrichissant pour ces jeunes élèves de se mettre à la place, le temps d’un film, d’une personne aveugle ou mal voyante.”