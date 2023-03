Love International Film Festival de Mons : “Filme ta critique” ou comment intéresser les jeunes au monde du cinéma

Important, ils devront livrer leur critique en moins de 48h. “Ils seront jugés sur le fond comme sur la forme et pourront laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. L’an dernier, l’un des étudiants avait écrit son texte en rap et avait reçu un des prix mis en jeu.”

Ce lundi, les 73 élèves participants à l’événement cette année ont pu voir le film “Les Pires”, de Lisa Anoka et Romane Guéret, qui raconte l’histoire de quatre ados choisis pour tourner… dans un film. “Participer à un tel projet, pour un étudiant, ne peut être qu’enrichissant car cela leur permet de rendre concret ce qui ne l’est pas forcément au premier regard. Cela leur permet de porter un regard actif, critique, sur un film et non pas passif comme ils le feraient en temps normal ou même par rapport à ce qu’ils consomment en matière de médias.”

L’élève qui remportera le concours repartira avec un GSM d’une valeur de 800 euros, les deux autres choisis par le jury recevront un kit Vlog pour smartphones.