Liff de Mons ; “un film qui suscite le débat au sein du comité de programmation peut être aussi intéressant que celui qui fait l’unanimité”

Entre compétition et simple sélection, il y a l’embarras du choix pour placer un film dans le festival. “Le Love international film Festival, c’est bien entendu la compétition internationale mais aussi celle des 400 coups qui est constituée de films moins fédérateurs mais toujours avec comme thème, bien entendu, l’amour mais qui est traité de manière plus originale, moins conventionnelle.”

Le fait que l’équipe d’un film peut être présentée avec l’équipe du film est aussi un élément prépondérant dans la sélection des films. “La diversité culturelle, la nationalité du film, le thème abordé, le fait d’avoir une exclusivité jouent aussi.”

En plus de son statut de membre du comité de programmation, Manon Coscia est aussi responsable des présentateurs qui jouent un rôle important lors de la présentation des films. “Ces présentateurs font aussi partie du comité de programmation et ont chacun des sensibilités différentes et donc, des goûts différents. C’est moi qui gère leur planning et je fais en sorte que chacun trouve son compte lors des différentes séances de présentation. Nous gérons aussi les séances de leçons de cinéma ce qui demande plus de travail en amont concernant notamment la filmographie, la carrière des différents intervenants. Notre rôle est de trouver des liens entre le public et les intervenants, de manière à relancer le débat.”