”Habib, la grande aventure”, le dernier film de Benoît Mariage à ne surtout pas manquer au Liff de Mons qui débute ce vendredi

À ne pas manquer non plus, ce samedi, la masterclass qui sera donnée ce samedi soir par Emmanuelle Bercot, scénariste et réalisatrice française récompensée plusieurs fois à Cannes. Après la leçon de cinéma qui promet d’être très intéressante, les spectateurs pourront apprécier son travail dans son dernier film “De son vivant”, sorti l’année dernière.

Mardi, plusieurs premières belges à ne pas manquer dont Le Prix du Passage de Thierry Binisti, Roving Woman de Michal Chmielewski et le très attendu “La Femme de Tchaïkovski” de Kirill Serebrennikov qui raconte l’histoire d’Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste au 19e siècle qui épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Avec Agnès Jaoui

Le mercredi 15 sera marqué par la venue de toute l’équipe du film “Le Cours de la Vie” Frédéric Sojcher en présence de l’actrice française Agnès Jaoui et de Jonathan Zaccaï qui conte l’histoire de Noémie, scénariste expérimentée, retrouve Vincent, son premier amour de jeunesse dans l’école de cinéma dont il est désormais directeur. À travers une masterclass hors norme où l’intime côtoie l’universel et la réalité flirte avec la fiction, Noémie va apprendre à Vincent et ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre passionnément.

Jeudi 16, la masterclass musicale de Frédéric Vercheval, le “Hans Zimmer” belge, risque de faire parler d’elle tandis que ce jour-là aussi auront lieu plusieurs premières belges dont le tout premier film de Stéphane Freiss, “Tu choisiras la vie”.

Le vendredi, il ne faudra pas manquer la venue de Michel Blanc qui viendra donner une leçon de cinéma qui promet en abordant notamment le film “Tenue de Soirée” qui lui avait valu un prix d’interprétation au festival de Cannes.

Point d’orgue de cette semaine de cinéma et d’amour, la cérémonie de clôture se tiendra au théâtre communal le samedi 18 mars avec la projection du film, également en première belge, Armageddon time de James Gray avec Anthony Hopkins.

