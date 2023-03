Mons en Mieux veut rallumer l’éclairage public la nuit : “la blague a assez duré !”

Le groupe d’opposition emmené par Georges-Louis Bouchez estime en effet qu’avec la baisse du prix de l’énergie, la mesure n’a plus de sens. “La blague a assez duré. C’était une mesurette destinée à faire quelques économies alors que l’on a dépensé plus d’un million d’euros sur cinq ans pour acheter des guirlandes de Noël”, peste-t-il. “Il est temps de rallumer l’éclairage et de mettre fin au climat d’anxiété et au sentiment d’insécurité que cela génère. À Enghien par exemple, la police a constaté une recrudescence des faits de vol.”

Le chef de file est rejoint dans sa position par Chris Massaki, conseiller communal. “Avec les LED qui sont installés presque partout dans les 19 communes du Grand Mons, on a du mal de comprendre l’utilité de cette extinction. Ne parlons même pas des lampes qui restent allumées en pleine journée à certains endroits. Je pense que pour les conducteurs – que ce soit les travailleurs de nuit ou les jeunes qui reviennent de soirée – cela reste dangereux, même si l’on veut nous faire croire que les accidents n’ont pas augmenté.”

En novembre dernier déjà, le conseiller avait interpellé la majorité sur le sujet. “Nous avons toujours été opposés à cette réduction de l’éclairage public. Cela pose des problèmes pour l’efficacité de nos forces de l’ordre. J’avais aussi attiré l’attention sur le fait que seuls les centres-villes de Mons et Jemappes bénéficiaient d’une exonération. C’est sous-entendre que ce sont deux zones problématiques et, surtout, c’est oublier les problèmes qui sont présents dans les autres villages montois.”

Le groupe d’opposition espère être suivi dans leurs considérations par le conseil communal, devant lequel une motion sera déposée. La majorité PS-Ecolo sera par ailleurs questionnée sur les bénéfices et inconvénients de la mesure. Pour rappel, en novembre dernier, les communes concernées annonçaient qu’une économie de près d’1,5 million d’euros devait être réalisée grâce à cette extinction d’éclairage public.