La jeunesse sensibilisée au 7e art, une priorité pour les organisateurs du Love International Film Festival de Mons

C’est ainsi que de nombreuses séances seront organisées spécialement pour le jeune public durant le festival. “En 5 jours, rien que pour les séances scolaires, on accueille entre 3000 et 3500 enfants chaque année. La plupart viennent de Mons ou de la région mais aussi parfois de plus loin. On aimerait accueillir un maximum de jeune public mais là se posent alors des soucis logistiques notamment au niveau des transports. Cela dit, on sait que les chiffres de cette année seront beaucoup plus importants que ceux de l’année dernière.”

En plus de ces séances, le Liff de Mons organise tout un tas d’ateliers et de séances particulières pour toucher le jeune public. “On essaye de développer au maximum un certain travail d’éducation à l’image, aux médias. Notamment de par des ateliers, des débats spécifiques souvent en partenariat avec le secteur associatif. Par exemple, cette année, des animateurs venus directement… d’Estonie vont animer un atelier pour le très jeune public dans lequel ils vont expliquer le processus de fabrication d’un film d’animation.”

Le projet “filme ta critique”, une centaine de jeunes seront invités à voir un film puis à en filmer une critique à l’aide de leur téléphone. D’autres projets et animations impliquent également les jeunes comme ceux liés à une classe de l’Athénée Marguerite Bervoets ou à l’école du Futur à Mons.