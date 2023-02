Mons retrouve ses pavés et comptera davantage de rues patrimoniales

“Lorsque l’on prévoit la réfection de rues dans l’intramuros, on prévoit la pose de pavés plats”, explique Stéphane Bernard (PS), échevin des travaux. “Dans les prochaines semaines, la rue du 11 novembre bénéficiera de cette politique alors qu’aujourd’hui, elle est en tarmac. La volonté du collège communale consiste à réinclure les pavés dans le centre historique de la ville. C’est une décision qui a été prise il y a deux ou trois ans, et qui se concrétise petit à petit.”

Dans le quartier de la gare, trois rues ont déjà retrouvé les pavés : la rue de l’Athénée, la rue des Cinq Visages, la rue Fétis. “Lorsque l’on parle de rue patrimoniale, on ne parle pas forcément de quelque chose de classé ou ayant un intérêt historique. Les choix sont posés en fonction de la localisation et du maillage formé avec des rues déjà pavées ou des monuments patrimoniaux. On peut ainsi considérer que les rues qui encerclent la grand-place ou la collégiale Sainte-Waudru sont de bonnes candidates.”

Les prochaines rues dont la rénovation pavée est prévue sont les rues Neuve et du 11 novembre. “Il faut bien souligner que pour ce genre de travaux, on investit majoritairement grâce aux subsides Feder. Ils sont donc financés par l’Europe, la Région et à hauteur de 10 % par la ville. Cela nous coûte donc très peu”, poursuit l’échevin. Les budgets communaux sont quant à eux consacrés aux chantiers entrepris dans les villages de Mons.