Chantier de rénovation catastrophique à la Collégiale Sainte-Waudru : le dossier n’est toujours pas clos

Le constat était sans appel : de nombreuses statues avaient été recouvertes de peinture blanche bon marché. De l’acrylique avait été appliqué sur d’anciennes dorures ainsi que sur l’ange surplombant la cloche. Tous les bas-reliefs avaient été poncés à la fibre de verre, comme de vulgaires châssis. Du béton avait également été utilisé pour réparer des ornements d’un autel. Le laiton d’un autre avait été nettoyé avec un simple produit ménager pour métaux. Tous les autels avaient par ailleurs été nettoyés à l’eau, à différentes reprises. Bref, les dégâts étaient importants.

Plus de deux ans après la mise au jour de ce carnage, le dossier n’est toujours pas clos. “De notre côté, l’objectif était surtout de faire arrêter les travaux”, explique Virgil Declercq pour Communauté Historia. “Depuis, nous avons tenté à plusieurs reprises de savoir où en était le dossier mais nous nous sommes heurtés à quelques blocages.” Notamment du côté de la fabrique d’église. Renseignements pris auprès du cabinet de la ministre, les démarches se poursuivent pourtant.

“Lorsque nous découvrons cette restauration malheureuse, la priorité de l’AWaP est de gérer une situation d’urgence. Plusieurs rapports ont ainsi été établis”, souligne Jean-Philippe Lombardi, porte-parole de la ministre De Bue. “Une fois l’urgence traitée, la procédure prévoit l’organisation de réunions de patrimoine afin d’envisager les différentes restaurations. Ces réunions ont eu lieu et dans l’état actuel des choses, il revient à la fabrique d’église de revenir vers l’AWAP avec différentes informations.”

Un restaurateur (qualifié, cette fois) doit être désigné et une méthodologie de restauration proposée. Cette dernière devra alors être validée par l’AWaP. “Nous attendons toujours ces informations. C’est désormais à la fabrique d’église d’avancer afin que ce dossier puisse être clôturé.” Une fabrique d’église qui devra assumer les coûts de ces “errances” et qui confirme qu’il ne s’agit désormais plus que d’une question de semaines.

“Une intervention au niveau de l’œuvre de Du Brœucq a été sollicitée de manière plus urgente. Un restaurateur a étudié la chose, le cahier des charges sera transmis à l’AWAP d’ici peu”, annonce Pierre Dufour, président du conseil de la fabrique d’église Collégiale Sainte-Waudru. “Pour le reste, nous nous sommes tournés vers un bureau d’experts chargé de définir la méthodologie. Nous avons réceptionné le rapport, nous l’étudions avec lui avant de le transmettre.”

À l’époque, on qualifiait certains dégâts d’irréparables. Pour le président, il est difficile de se prononcer définitivement. “On fera notre possible. Certains dégâts sont visibles si l’on y regarde de plus près mais sont invisibles pour les visiteurs. La majorité des œuvres concernées pourront toutefois être remises dans un état antérieur à janvier 2021. Mais que signifie état antérieur ? Il faudra trouver le point raisonnable pour trancher.”

À ce jour, tous les éléments sont toujours abrités au sein de la collégiale.