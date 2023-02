Usine de plomb à Ghlin : le comité de riverains rencontrera la ministre Tellier

Une rencontre avec la ministre Céline Tellier (Ecolo) pourrait notamment être planifiée très prochainement. L’échevine de l’environnement a en effet déjà pris position dans ce dossier, accordant à l’entreprise Envirolead son permis. “Jusqu’ici, nous l’avions déjà interpellée par e-mail afin de poser diverses questions mais nous n’avions pas encore formellement demandé à la rencontrer”, explique Cédric Marchale, porte-parole du comité de riverains.

“Il nous apparaissait d’abord nécessaire, d’une part, d’interpeller les élus au niveau local et de les sensibiliser à notre cause, et d’autre part de constituer un solide dossier à présenter à la ministre. ” Convaincus que tous les éléments ne figurent pas dans le dossier présenté par la société Envirolead, les riverains entendent “démontrer les effets néfastes pour la santé des habitants” que la construction d’une telle usine engendrerait.

Boostés par les échanges noués avec le comité citoyen La Nature Sans Friture, qui s’est opposé avec succès au projet d’usine de produits surgelés Clarebout à Frameries, les citoyens ghlinois espèrent tenir le cap. “Sur conseil de la NSF, nous nous sommes réorganisés au sein du comité afin de créer différents groupes. Chacun a désormais un domaine d’action spécifique, ce qui permettra de rester mobilisé, sans être trop ou trop peu sollicité. ”

Car le combat pourrait être long. “Notre dossier est plus complexe dans le sens où le permis a déjà été octroyé. Mais les ministres à l’origine de cet octroi peuvent faire marche arrière. Notre objectif est donc d’apporter à Céline Tellier de nouveaux éléments, de lui proposer un éclairage différent afin que, peut-être, elle puisse reconsidérer son choix. ” D’ici là, un important travail de communication se poursuit autour du projet.

“On nous répond sans cesse “je n’étais pas au courant. ” C’est la preuve que malgré la publicité légale menée par l’entreprise, de nombreux citoyens sont passés à côté et n’ont pas connaissance du projet d’usine à deux pas de chez eux. ” La pétition, lancée en ligne il y a moins de trois semaines, compte déjà plus de 3000 signatures. De quoi motiver le comité et le convaincre de poursuivre le combat.