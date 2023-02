Mons : les élèves du Sacré-Cœur solidaires d’une école haïtienne

“Au total, ce sont près de 900 élèves qui participent à l’événement. Le départ et l’arrivée seront organisés sur le site du Grand Large”, explique Vincent Liégeois, directeur adjoint faisant fonction à l’École du Sacré-Cœur. “Grâce à des partenaires et sponsors, notamment Décathlon, ils seront plongés dans l’ambiance d’une vraie course. Il y aura une arche au départ, des chronos, un ravitaillement à l’arrivée, un podium… Et un t-shirt technique pour les vainqueurs.”

Objectif, donner à ces jeunes le goût de l’effort. “On aimerait qu’à terme, ce soit un événement qui s’inscrive pleinement dans le cadre du cours d’éducation physique, que cela suscite de l’envie et pourquoi pas des passions. Au niveau des enseignants, nous sommes déjà plusieurs à avoir participé au semi-marathon de Mons. On aimerait pouvoir constituer un groupe professeurs-élèves l’an prochain, avec les plus motivés.”

Si permettre aux élèves de se dépenser et de découvrir les bienfaits de la course à pied est déjà un objectif en soi, l’événement prend également une tournure solidaire. “Les élèves ont participé à un parrainage et seront récompensés ce vendredi par une grande tombola, alimentée grâce aux lots de nos sponsors. Une jolie somme a déjà pu être récoltée. Elle permettra de soutenir l’école Saint-Paul, en Haïti, créée par la même congrégation de sœurs que notre institut.”

Et de poursuivre : “Nous souhaitions encourager la pratique d’un sport et développer la convivialité tout en permettant aux jeunes de prendre conscience que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. C’est pratiquement la guerre civile en Haïti pour le moment. Nous recevons beaucoup de photos, de vidéos de l’école qui bénéficiera de l’aide de nos élèves. Les dégâts sont importants et les pillages très nombreux.” L’argent récolté et envoyé permettra notamment de racheter du matériel.