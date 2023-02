Le roi Philippe de passage à Obourg pour découvrir les nouvelles technologies en matière de recyclage de DEEE

La visite de Sa Majesté a débuté par une table ronde consacrée à l’économie circulaire où différents experts ont pu illustrer chacun dans leur domaine de compétences les différents enjeux liés à la thématique : complexité croissante du recyclage des objets de grande consommation (lampes LED, téléphones mobiles, diversité des plastiques…), enjeux économiques et technologiques pour nos entreprises, synergies possibles entre acteurs économiques quant à la valorisation des rebuts de production, importance du numérique dans les technologies de tri, etc.

Le Roi Philippe a ensuite suivi le parcours de la collecte et du recyclage des DEEE, du point de collecte en supermarché et recyparc à une première mondiale du tri robotisé des fragments métalliques Multipick, en passant par la dépollution manuelle des électroménagers et trottinettes électriques.

Les enjeux liés à la collecte restent importants en Belgique. “Nous constatons que les ménages belges ont toujours chez eux 50 millions d’appareils électros qu’ils n’utilisent plus. C’est une perte à plusieurs égards. Ils pourraient en effet être réparés et réutilisés. Si hors d’usage, ils pourraient être dépollués et démantelés pour enfin récupérer les matières premières”, indique Eric Dewaet, CEO de RECUPEL. “À l’heure de la raréfaction des matières premières, de la pression sur l’environnement et des problèmes climatiques, il est plus important que jamais d’exploiter le moins de ressources naturelles possible dans des pays lointains pour fabriquer de nouveaux produits. En donnant une nouvelle vie à vos appareils inutilisés, vous pouvez y apporter une contribution énorme. Si chacun y met un peu du sien, nous pouvons avoir un grand impact sur la planète.”

Le Roi a ensuite pu découvrir les techniques de démantèlement et dépollution à l’œuvre sur les sites de Groupe COMET. Celui-ci s’est vu attribuer l’an dernier 50 % du marché belge de démantèlement et dépollution des DEEE (près de 40.000 tonnes par an) dits “gros blancs” (lave-vaisselle, machines à lessiver,…) et “petits bruns” (petits électroménagers).

“C’est un grand honneur pour le groupe que cette visite royale. En effet, le recyclage des DEEE illustre tant combien l’économie circulaire peut être pourvoyeuse d’emplois – Groupe COMET a engagé près de 60 personnes au deuxième semestre 2022 pour ce faire – qu’un défi technologique pour trier et valoriser les matières métalliques et plastiques issues de ces déchets. COMET garantit par ailleurs qu’une majorité des flux est valorisée localement dans l’industrie belge et européenne, convoyée majoritairement via fret fluvial”, poursuit Pierre-François Bareel, CEO de Groupe Comet.

L’enjeu technologique fut pleinement illustré lors de cette visite par la présentation en avant-première des premiers mouvements de la chaine “Multipick”, ligne de 18 robots animés par de l’intelligence artificielle capable de séparer 5 familles de métaux non-ferreux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, laiton). Celle-ci sera capable de traiter jusqu’à 20.000 tonnes de ces matières par an et de rapatrier autant de flux actuellement triés manuellement en Asie.

Multipick est le fruit de cinq années de recherche et développement du groupe COMET, avec l’Université́ de Liège (unité de recherche GeMMe) et l’intégrateur industriel Cilyx. L’investissement intervient dans le cadre de la Reverse Metallurgy, avec le soutien de la Wallonie (Pôle Mecatech) et du Fonds FEDER. Il entrainera la création d’une quinzaine d’emplois. Avec l’unité de purification du cuivre Biolix prochainement mise en activité à Strépy (La Louvière), ce sont près de 100 emplois que le groupe COMET aura créés en une année. De quoi participer à la réindustrialisation de la Wallonie et renforcer la position d’acteur majeur de Groupe COMET dans l’économie circulaire.