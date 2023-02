Nouvelle action du personnel administratif de la zone de secours Hainaut-Centre pour réclamer sa nomination

Ce mercredi matin, soutenu par les syndicats, ce personnel administratif a “accueilli” les membres du conseil de zone. Concrètement, l’accord négocié avec l’ancien président de zone, Pascal Hoyaux (décédé en 2019) prévoyait la nomination de 16 agents en 2021, de 16 autres en 2022 et d’encore 16 en 2023. Aujourd’hui, on est loin du compte, puisqu’aucun agent n’a pu obtenir sa nomination. “Si on veut une réelle continuité des services au sein de la zone, il faut des incitants, et notamment des nominations”, estime Stéphane Rybczak, secrétaire interrégional/adjoint CGSP.

“Aujourd’hui, on est sur deux salves de dix nominations. C’est bien inférieur à ce qui était prévu, ce qui ne nous satisfait pas du tout. C’est un retour en arrière et un manque de valorisation du travail effectué par les agents. Car si la zone de secours est composée de pompiers et d’ambulanciers, elle l’est aussi de personnel administratif, tout aussi indispensable pour la faire tourner. Il est primordial de stabiliser ce personnel, au risque qu’il quitte le bateau si une meilleure opportunité se présente.”

Pour Julie Happarts, permanente CSC, trop de promesses ont été formulées sans que rien ne bouge. “On nous dit aujourd’hui que 20 personnes seront nommées contre 48 initialement, que si les nominations n’ont pas encore été possibles, c’est parce que les dossiers ne sont pas prêts. Nous ne pouvons pas entendre que la faute soit remise sur le personnel, qui ne peut pas prendre d’initiative la décision de constituer des dossiers !”

Pour les syndicats, les procédures doivent être enclenchées dès maintenant. “On a l’impression que le conseil joue la montre. 80 000 euros sont dégagés cette année, 80 000 autres euros l’an prochain… Et puis ? Nous allons arriver en période électorale, les choses vont être mises en stand-by. Au sein de la zone, il y a 28 bourgmestres à convaincre. Quid si un nouveau président de zone n’a pas la même vision des choses ? On repart pour un tour, en faisant à nouveau fi des accords ?”

Interrogé à la sortie du conseil zonal, Éric Thiébaut (PS), président de zone, estime en effet que c’est en interne que les choses doivent désormais s’accélérer. “Il n’y a aucun blocage politique. Je me suis engagé à consacrer 80 000 euros par an pour permettre la nomination de plusieurs agents. On attend désormais que les dossiers soient constitués et présentés au conseil, que les examens puissent être organisés. Ce n’est nous qui avons la main sur la suite des événements.”

Si le président estime que les promesses formulées par le passé sont impossibles à honorer, il confirme en revanche sa volonté de permettre la nomination de certains membres du personnel administratif. Les discussions vont désormais devoir se poursuivre en interne, en concertation avec les syndicats, afin de définir les profils possiblement éligibles à une nomination. Ce qui ne sera pas chose aisée…

Tant d’un point de vue organisationnel (il faudra constituer de nombreux jurys pour chapeauter les divers examens) qu’égalitaire, une partie du personnel engagé avant les statuts de 2017 devant repasser des examens, tandis que le personnel engagé directement au sein de la zone de secours après 2015 ne le devra pas.