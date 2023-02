Le Hainaut reste la meilleure province pour investir dans l'immobilier

Cela peut s'expliquer notamment par le fait que c'est dans le Hainaut que l'on trouve les prix les plus bas du marché immobilier avec des prix médians en 2022 de 170.000 euros pour les maisons et de 163.250 euros pour les appartements. "Le Hainaut reste donc la meilleure province pour investir, tant pour les primo-acquéreurs qui ont des petits budgets que pour les investisseurs qui peuvent en avoir plus pour le même prix", précise la Chambre des Notaires. Le marché immobilier, au niveau des maisons, a augmenté de 9,6% à 285.000 euros en Belgique et de 6,6% à 202.500 euros en Wallonie entre 2021 et 2022.

Le Hainaut se rapproche de la tendance observée en Wallonie avec une augmentation du prix médian de 6,3% à 170.000 euros. Les maisons les plus chères ont été négociées dans l'arrondissement de Soignies avec une augmentation de 2,7% à 226.500 euros. Thuin affichait la plus forte augmentation avec +7,6% à 177.500 euros. Le prix médian dans l'arrondissement de Ath était de 210.000 euros en 2022 (+5%), de 185.000 euros à Tournai-Mouscron (+5,7 %), de 150.000 euros à Mons (+3,4 %), de 162.250 euros à La Louvière (+4,7 %) et de 155.000 euros à Charleroi (+3,3 %).

En ce qui concerne les appartements, le Hainaut se distingue avec une augmentation des prix de 6,2% qui dépasse celles observées aux niveaux national (+4,9%) et wallon (+5,7%). L'arrondissement d'Ath affichait les appartements les plus chers avec une évolution stable, à 198.500 euros, la plus forte augmentation était enregistrée à La Louvière (140.000 euros, +16,7%) et à Tournai-Mouscron (169.500 euros, +13%). Le prix était de 175.000 euros (+9,4%) à Mons, de 125.500 euros à Charleroi (+ 9,1%), de 184.308 euros à Soignies (+ 2,9%) et de 157.000 euros dans l'arrondissement de Thuin où l'évolution était, contrairement au marché des maisons, la plus faible avec +1,6% par rapport à 2021.

Le prix médian des garages en Hainaut en 2022 était de 15.000 euros, les moins chers au niveau national malgré une augmentation record de 25%. Le prix médian des terrains à bâtir en Hainaut était de 82.5000 euros en 2022, soit une diminution de 2,9%, alors qu'une augmentation de 9,4% était enregistrée au niveau belge.