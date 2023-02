L'école du Feu du Hainaut lance "Derrière le masque", le premier podcast par des pompiers pour des pompiers

“Le but n’est pas de dispenser un cours mais bien d’accueillir un expert dans son domaine et de lui donner la parole afin qu’il partage son expérience, évoque son vécu en tant que pompier”, explique Kilian Kucharzewski, technopédagogue pour l’EPFH. Dans un format court et ludique, diverses thématiques sont abordées. “On parle à bâtons rompus pendant quinze à vingt minutes. La majeure partie de l’émission est consacrée à la thématique principale mais on fait aussi un lien avec les formations proposées à l’école du feu pour conclure avec un teasing de l’émission suivante.”

Pour l’équipe à l’initiative, il s’agissait avant tout de proposer une émission accessible à tous et en tout temps. Le podcast, notamment disponible sur certaines plateformes de streaming musical (de type Spotify) s’écoute ainsi à la maison, en voiture ou encore lors d’une séance du sport. “On a la chance, au niveau de la Province, d’être bien équipés d’un point de vue technologique. Depuis déjà près de huit ans, on développe du contenu à distance. On est parti de ça, avec l’envie d’innover, de proposer autre chose.”

L’émission s’adresse principalement aux pompiers. Ce qui représente une grande première en Belgique. “Mais ça peut intéresser tout le monde car ça reste très accessible. On ne rentre pas dans les détails techniques du métier”, ajoute Julie Lauwers, technopédagogue. Le thème du second podcast sera par exemple dédié à la sauvegarde opérationnelle. “C’est-à-dire au sauvetage du pompier lorsqu’il se trouve en difficulté sur une intervention”, annonce Emilie Santucci, gestionnaire de formations et animatrice.

Quatre émissions sont déjà enregistrées, soit jusqu’au mois d’avril prochain, un nouvel épisode étant mis en ligne chaque mois. “Jusqu’ici, ça a l’air de bien prendre. On est de plus en plus écoutés en Belgique, en France et même à Jérusalem !” Entre anecdotes, partage d’expérience et conseils, les auditeurs semblent avoir trouvé leur bonheur.