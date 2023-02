Début des conseils communaux à 16 heures à Mons : Bouchez envisage d'aller devant le conseil d'État

Reprenant les arguments avancés et se basant “sur un dossier étayé et rédigé par l’administration”, le ministre avait décidé de ne prendre aucune mesure de tutelle dans ce dossier. De quoi laisser pantois les élus de MeM. “Je dois dire que je suis assez scandalisé de la façon dont les choses sont traitées”, insiste Georges-Louis Bouchez, chef de groupe. “D’une part, parce qu’il a fallu près de six mois pour que le ministre donne une réponse, ce qui prouve qu’il était embêté par ce recours.”

Pour le Montois, il est incompréhensible que le ministre ne suive pas le recours. “Il se contredit par rapport à la réponse donnée en commission à Jacqueline Galant et Nicolas Tzanetatos (le ministre expliquait que bien que l’horaire du conseil relève de l’autonomie communale, il était “de bonne administration de veiller à ce que les heures permettent aux conseillers d’assister à la réunion, de même que les citoyens”). On est dans la réponse du camarade au camarade. Je ne vois pas ce qu’il y a à prouver de notre côté, tout le monde peut admettre que 16 heures, pour un conseil communal, c’est une heure de merde ! (sic)”

Georges-Louis Bouchez et son groupe n’entendent donc pas en rester là. “On va prévoir une nouvelle interpellation parlementaire afin de mettre le ministre devant ses contradictions. Nous souhaitons que sa décision corresponde aux propos qu’il a tenus en septembre dernier. En fonction de sa position, nous nous réservons la possibilité d’introduire une procédure en référé ou, au besoin, d’aller devant le conseil d’État. Ce ne sera pas simple mais nous estimons qu’il s’agit d’un déni de textes légaux.”

Georges-Louis Bouchez le sait, à Mons comme ailleurs, sa personne ou ses positions suscitent régulièrement le débat. “Mais qu’un lecteur fasse l’exercice, en toute impartialité : j’invite chacun à relire la réponse donnée par le ministre en commission en septembre dernier et à relire la réponse donnée à notre recours.”

Et le président du MR d’enfoncer le clou : “au bout de six mois donc, on a pris connaissance de sa réponse par la presse. Ce qui prouve par ailleurs qu’il a communiqué d’abord vers le collège communal de Mons, alors qu’il n’est pas à l’initiative du recours. C’est un manque de respect de l’opposant politique, la communication aurait d’abord dû nous parvenir. C’est, selon nous, problématique à plusieurs égards.”

Pour rappel, le ministre Collignon avait estimé que l’équilibre avait trouvé entre “la nécessité absolue que chacun, mandataire comme citoyen, soit en mesure d’exercer son mandat ou son droit à l’information et, d’autre part, une meilleure organisation des débats qui implique que chaque groupe politique y porte une attention particulière.” À nouveau interrogé par nos soins ce jeudi, le ministre n'a pas souhaité faire davantage de commentaire, la position de l'administration ayant été suivie. Si l’on pensait la polémique éteinte, il n’en est finalement rien. Suite au prochain épisode…