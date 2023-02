Incendie des Mésanges : 20 ans plus tard, un hommage pour se souvenir

“Ce jour-là, ce sont non seulement les habitants d’un quartier et ses alentours qui sont sous le choc mais également les services de Secours de la ville, les pompiers, les policiers, les travailleurs sociaux, les journalistes et les élus qui se sont rendus sur les lieux de ce drame”, rappelle John Joos, Ancien porte-parole du comité des victimes de la tour des Mésanges et conseiller communal indépendant à Mons.

“On se souviendra également du grand élan de solidarité de la population montoise pour le relogement, l’aide matérielle et l’organisation d’une marche en hommage aux victimes. Les pertes humaines et matérielles, les blessures physiques et psychiques seront très lourdes pour les adultes et les enfants survivants ainsi que pour les familles des victimes. Les scènes vécues et les conditions de décès des victimes resteront à jamais insoutenables.”

John Joos rappelle encore les difficultés auxquelles les familles ont dû faire face. Constituées parties civiles en mars 2023, elles avaient dû se battre pour finalement obtenir un procès. “Malgré le blocage politique concernant l’audition de quelques responsables socialistes dans ce dossier, ce combat permettait de pointer les négligences criminelles et les dysfonctionnements sur le plan de la sécurité. Lors de l’instruction, l’OCRC mettait notamment en évidence des pratiques financières scandaleuses de certains administrateurs mais aussi une gestion désastreuse de la sécurité, qui ont malheureusement permis aux flammes d’emporter la vie de sept locataires dans des conditions atroces.”

In fine, les responsabilités pénales de la société publique de logements, l’ex So.Re.Lo.Bo étaient établies pour homicide involontaire. “Rappelons que 3 personnes inculpées dont Maurice Lafosse (PS), ancien Bourgmestre de Mons et administrateur-président de l’ex So.Re.Lo.Bo de 1989 à 2000, ont dû répondre de leur responsabilité devant le tribunal. La piste de l’incendiaire quant à elle pour homicide volontaire ne sera jamais vraiment éclaircie et classée sans suite.”

À la veille de la commémoration de ces tragiques événements, John Joos et les victimes souhaitent “honorer leur mémoire, celle des survivants et mettre à l’honneur toutes les personnes touchées de près ou de loin par le drame”, via l’organisation de commémorations “dignes et exceptionnelles. ” Pascal Lebrun, qui a perdu son père et sa mère dans l’incendie, partage évidemment ce souhait. “Il a fallu ce drame pour que les choses bougent dans les sociétés de logements”, regrette-t-il.

“20 ans après les faits, j’éprouve toujours de la rancœur. Toutes les responsabilités n’ont pas été établies ou assumées. Certains responsables s’en sont très bien sortis. De notre côté, nous devons vivre avec cela. Je viens d’avoir 48 ans. C’est l’âge qu’avait ma maman quand elle est décédée. J’avais 28 ans à l’époque, mais c’est dans tous les cas toujours trop jeune pour perdre ses parents, d’autant plus dans ces circonstances. ”

Contactée, la ville de Mons nous confirme qu’un hommage est bel et bien prévu. “Nous n’avons pas attendu la demande de John Joos pour y travailler, nous n’avons pas besoin que l’on nous rappelle la date ; nous planchons sur l’organisation de la cérémonie depuis déjà un bout de temps. Les invitations n’ayant pas encore été envoyées, nous préférons ne pas en dire davantage sur le déroulement. ”

Rappelons qu’une stèle avait été installée dans le quartier de l’Allée des Oiseaux, à l’initiative et au frais des familles et proches des victimes, afin que tout le monde se souvienne.