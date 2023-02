80 nouveaux logements sur le site de l’UCLouvain FUCaM Mons

En remplacement d’un immeuble de logements vétustes, l’UCLouvain a démarré, en 2021, le chantier d’un nouveau bâtiment de 4 000 m² à double vocation : des logements d’un côté, des locaux académiques de l’autre”, explique-t-on du côté de l’université. “L’objectif ? Poursuivre le développement du site UCLouvain FUCaM Mons en un campus smart, c’est-à-dire écoresponsable, connecté, culturel et créatif. ”

La première phase du projet a vu le jour avec la mise à disposition de ces 80 nouveaux logements dans un bâtiment basse-énergie, construit avec des matériaux durables et accueillant en toiture des panneaux photovoltaïques. Concrètement, on y trouve des communautaires (cuisine et salon partagés) de 8 chambres avec des sanitaires privatifs, des communautaires duos de 4x2 chambres avec des sanitaires partagés, huit appartements dont un au rez-de-chaussée. Ceux-ci sont accessibles aux PMR.

“L’immeuble de logements comprend une salle d’étude, une salle polyvalente, une halte-garderie, des locaux de convivialité ainsi qu’une salle fitness. Un vaste parking vélo favorise la mobilité douce des étudiants. L’UCLouvain a imaginé ces nouveaux kots au cœur d’une maison de la réussite : un animateur logera sur place, avec pour objectif de favoriser l’accompagnement individualisé et la réussite des étudiants via de la remédiation, des dispositifs spécifiques d’aide à la réussite et l’instauration d’une ambiance propice à l’étude. ”

Cette première phase sera complétée par une seconde, permettant la construction et l’aménagement de locaux académiques. Un auditoire hémisphérique, une salle informatique, des laboratoires modulables devraient ainsi être accessibles dès septembre 2023. “L’aménagement des abords se poursuit également avec le déplacement d’un parking en périphérie, la création d’espaces verts au cœur du campus et de chemins piétons sécurisés. ”

Pour rappel, l’UCLouvain compte actuellement 5 700 logements, ce qui correspond au plus grand parc de logements étudiants propres d’Europe. Le site montois compte quant à lui 166 lits, dont le prix moyen est de 310 euros par mois, charges comprises.