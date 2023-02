Le pôle logistique Helora vu comme opportunité socio-économique pour la région de Mons-Borinage

Bref, l’idée est séduisante aux yeux du collège PS-Ecolo. Annoncé sur le site géothermia, ce logipôle abritera la blanchisserie, permettra le stockage de médicaments et la préparation des repas. “Il va nous permettre de ramener de l’activité économique dans la région de Mons-Borinage”, insiste Nicolas Martin (PS), bourgmestre. “Si l’on ne passe pas par une intercommunale et qu’Helora souhaite continuer à exploiter la blanchisserie et à commander des repas, un marché public européen serait nécessaire. Il est alors fort à parier que ces activités ne seraient pas développées dans la région. Ce qui signifie moins d’emplois et moins de contrôle. ”

Deux conséquences que les parties prenantes préfèrent ne pas envisager. “Réunir ces activités sur un même site présente plusieurs avantages. Nous améliorons la qualité des produits et services proposés en ayant la mainmise sur la production. Nous ne sommes plus tributaires de prestataires extérieures et pouvons donc garantir un meilleur approvisionnement (la pandémie et la difficulté de récupérer du matériel depuis la Flandre, par exemple, ont laissé des traces, NdlR). Enfin, nous assumons la responsabilité sociétale et environnementale en réduisant notre empreinte carbone tout en augmentant le nombre d’emplois dans la région.”

À terme, ce sont quelque 300 emplois publics qui devraient en effet être consolidés dans la région, dont 60 nouveaux. “Il y a également un rôle à jouer en matière d’insertion socioprofessionnelle. Grâce au Fonds Social Européen, le logipôle pourra compter sur un financement de dizaines d’articles 60. ” Les services du logipôle seront implantés en deux temps. À l’horizon 2027, il s’agira d’opérationnaliser la blanchisserie centrale – qui traitera 14 tonnes de linge chaque jour – et la cuisine centrale, qui préparera environ 10 000 repas quotidiens.

La seconde phase concerta le magasin central qui aura pour but de stocker les produits et d’assurer la gestion des commandes de l’ensemble des services hospitaliers. Un logipôle regroupant les activités médicales est par ailleurs à l’étude afin de regrouper les pharmacies, salles blanches et de salles de stérilisations.