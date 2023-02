Assises du Hainaut : pour ses avocats, Logan Hannecart est un voleur opportuniste, le jury délibère

Le 9 août 2020, Logan Hannecart a tué Casimiro Da Rocha Barbosa de sept coups de couteau au thorax et dans le ventre. L'intention d'homicide ne fait aucun doute compte tenu de l'arme employée, des zones vitales visées et de la force utilisée pour transpercer le sternum de la victime. Un coup porté au thorax a traversé plusieurs organes vitaux et la lame s'est arrêtée à la colonne vertébrale. Elle n'est contestée par personne.

Après les faits, Logan Hannecart avait été interpellé par la police de Mons, alors qu'il tentait de forcer une grille d'entrée avec la voiture de la victime. Il a été remis en liberté après un passage au commissariat de police, déclarant qu'il était un collègue de Casimiro et que ce dernier lui avait prêté son véhicule, sans lui donner le code d'ouverture de la grille.

Il a été arrêté à Namur neuf jours plus tard. L'accusé ne conteste pas avoir porté les coups de couteau à la victime. Il prétend cependant que la victime lui a proposé des relations intimes et qu'il s'est défendu face à un homme armé. La question de la légitime défense n'est pas posée.

Les avocats avouent qu'ils se sont posés la question de la provocation, jusqu'à mardi soir. Ils ont décidé de ne pas la plaider, en raison du critère de proportionnalité qui fait défaut.

Pour les parties poursuivantes, Logan Hannecart est un voleur pathologique qui a été surpris en flagrant délit par la victime et qui a inventé une fable qui ne repose sur aucun élément objectif.

"La thèse selon laquelle il y a eu une bagarre dans la cuisine ne tient pas la route non plus. C'est d'ailleurs tout nouveau", répond Me Ronveau, lequel reconnaît que son client est un voleur "mais il n'y a jamais de violence dans ces vols", insiste le pénaliste.

La défense soutient que Logan Hannecart est un voleur opportuniste, qui a profité de la mort de la victime pour voler des objets, de valeur selon l'accusation. Me Ronveau remarque qu'il y avait d'autres objets à voler dans l'appartement.

Enfin, la défense considère que la version de l'accusé est aussi crédible que celle présentée par l'accusation et les parties civiles. "Il s'est rendu chez la victime, car il était invité. Il ne voulait pas voler et encore moins voler quelqu'un qu'il connaît". L'avocate générale réplique : "c'est plutôt sa spécialité". L'accusé n'a pas hésité à commettre des larcins au préjudice de ses proches.

Le pénaliste ajoute que la bisexualité de la victime "est objectivée par plusieurs éléments : les consultations d'un site gay sur son téléphone, les rumeurs de ses collègues. Motivé par l'ivresse, Casimiro a peut-être voulu aller plus loin".

Enfin, l'avocat relève que de nombreux témoins ont été étonnés d'apprendre que Logan avait tué un homme, lors d'une scène à huis clos. "Il y a eu un élément déclencheur, mais lequel ?"

L'accusé a déclaré: "en deux ans, j'ai changé et je regrette sincèrement ce que j'ai fait".

Après les répliques, le jury est parti débattre de la culpabilité de l'accusé. Un verdict est attendu dans la journée.