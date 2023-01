Assises du Hainaut: Logan Hannecart évoqué par ses proches

Très jeune, Logan Hannecart a été placé chez ses grands-parents avec sa soeur. Celle-ci est restée, "et c'est grâce à mes grands-parents que j'ai une situation aujourd'hui", dit-elle.

L'accusé, lui, est reparti chez ses parents. A 15 ans, il faisait le mur, buvait et fumait du cannabis. A dix-sept ans, il se battait avec son père. "Il avait bu. Le lendemain, il me demandait pardon", précise ce dernier.

Logan Hannecart a été mis à la porte à sa majorité. Son frère l'a accueilli quelque temps, sa soeur aussi, mais il a trahi leur confiance. "Je l'avais repris chez moi. Pendant que j'étais endormie, il a pris mes clés de voiture et il est parti. J'ai déposé une plainte et on l'a retrouvée du côté de Charleroi. Il m'a répondu qu'il voulait conduire ¿ Cela reste mon petit frère et je l'aime quand même, malgré les choses qu'il a faites", déclare sa soeur.

Même si Logan Hannecart s'était éloigné de ses proches, ce sont eux qu'il a appelés après avoir tué Casimiro Da Rocha Barbosa dans son appartement à Jemappes. Logan Hannecart a d'abord appelé son père pour l'informer qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait tué un homme, "mais il n'a pas voulu me donner l'adresse". Logan ne voulait pas que son père appelle la police.

Quelques minutes plus tard, Logan l'a rappelé par Messenger, déclarant qu'il avait tué Casimiro, filmant la scène de crime. "Il était torse nu. Je n'ai pas vu s'il portait un pantalon, car il faisait noir. Il n'était pas dans son état normal. Il disait souvent je t'aime, ce qu'il dit quand il a bu". Le témoin se souvient que Logan pleurait, "il était troublé, en état de panique".

Logan a ensuite appelé sa soeur. "Il m'a dit qu'il avait fait une bêtise, mais il ne m'a rien montré. Le lendemain, il m'a dit qu'il s'était défendu face à un homme, qu'il surnommait Caliméro, cet homme qui venait le chercher à la gare de Mons et lui donnait trente euros à chaque fois. J'étais triste pour lui. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? S'est-il défendu ? Je lui ai demandé la vérité, mais je pense qu'il avait peur. C'est pour cela qu'il s'est caché".

La nuit du 11 au 12 août, l'accusé a appelé sa petite amie virtuelle, une jeune fille avec laquelle il conversait sur Internet. Elle l'a rappelé le lendemain. "Il m'a dit qu'il avait besoin de me parler, car il n'allait pas très bien. Il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Je ne l'ai pas cru. Il ne m'a pas donné de détail. Il a envoyé des documents de presse, disant que son nom était dedans. Il m'a dit que la victime voulait le tuer, mais il ne m'a pas dit pourquoi. Je lui ai dit d'aller à la police. Il m'a dit qu'il était parti en France et il m'a demandé de supprimer tous les messages, ce que j'ai fait".

Logan s'est caché durant dix jours du côté de Namur. Lors de son arrestation pour meurtre, ses hôtes étaient étonnés d'apprendre qu'il avait tué un homme. L'accusé ne laissait rien transparaître. Une dame se souvient l'avoir hébergé après le crime, dès le 11 août. "Il a pris une douche et son tee-shirt ne sentait pas très bon. Il avait des objets qu'il disait avoir ramené de chez son père. Il avait une gueule d'ange".

Notons que de nombreux témoins font défaut à l'audience, dont le propriétaire de l'immeuble où s'est déroulé le crime. C'est lui qui avait appelé la police la nuit des faits pour une suspicion de vol. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il n'avait jamais vu l'accusé avant les faits.