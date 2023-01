Le 9 août 2020, Casimiro Da Rocha Barbosa est venu chercher Logan à la gare de Mons. Ils ont passé la soirée ensemble sur la Place du Marché aux herbes à Mons. Le soir, Casimiro a déposé Logan à la gare, mais l’accusé a raté le train de 22 h 11 à destination de Namur. Il raconte que Casimiro lui a proposé de dormir chez lui, dans l’appartement de la rue Vieille Haine à Jemappes. Ils sont arrivés chez la victime vers 22 h 30-23 heures et ils ont bu de la bière et du vin rosé.

Il raconte que, au milieu de la nuit, Casimiro s’est déshabillé. “J’ai vu qu’il avait un couteau et il m’a dit : 'viens avec moi dans la douche'. J’ai reculé, il s’avançait. Je lui ai mis une pêche dans le visage. Le couteau est tombé au sol. J’ai essayé de prendre le couteau, il a essayé de me mettre une pêche. Je lui ai porté le premier coup de couteau dans l’épaule. Il est allé dans la chambre. Je l’ai suivi, de peur qu’il prenne un autre couteau. Il a essayé de me frapper, et je lui ai porté d’autres coups de couteau, cela a été très vite”.

L’accusé prétend qu’il a visé le thorax et le ventre. Il n’explique pas le scalp de sa victime au niveau du front. L’accusé prétend qu’il portait ses vêtements lors du crime et que la victime a perdu beaucoup de sang. Or, aucune trace de sang n’a été relevée sur son pantalon. Après le crime, Logan a appelé son père. “Papa, j’ai fait une bêtise, j’ai tué un homme”, lui a-t-il dit, avant de filmer la scène avec son téléphone. Logan a ensuite fouillé l’appartement. Il a embarqué la télé, revêtu les vêtements de travail de la victime et pris quelques objets qu’il a placés dans la voiture de la victime, au volant de laquelle il a tenté de défoncer le portail d’entrée de l’immeuble à appartements. Interrogé par la police, après l’appel du propriétaire de l’immeuble réveillé par le bruit, Logan a été remis en liberté et il est parti vers Namur, en train. Il a été arrêté le 18 août. En aveux des coups de couteau, il dit regretter son geste.

Une déclaration qui varie

Sa déclaration présente de nombreuses contradictions avec ce qu’il a déclaré lors de l’enquête, comme l’ont relevé la présidente et l’avocate générale. “J’ai arrêté de compter ses versions”, déclare l’accusation. Enfin, l’accusé conteste être bisexuel, comme l’ont déclaré ses proches, et se prostituer dans la région de Mons avec des hommes, contre trente euros. Toutefois, il a déclaré que la victime lui donnait trente euros à chacune de leur rencontre à Mons.

Le juge d’instruction et les policiers témoigneront ce lundi dans l’après-midi.