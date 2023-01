Mons : un ramassage d’encombrants à domicile, gratuit et accessible à tous : le CPAS renforce son service

“C’est un service qui reste sur rendez-vous, comme c’était déjà le cas auparavant”, précise Marie Meunier (PS), présidente du CPAS de Mons. “La subtilité réside dans le fait qu’actuellement, lorsqu’un citoyen nous contacte, une équipe se rend sur place, constate les encombrants à évacuer et calcule le quota potentiellement recyclable. Avec le nouveau service, il ne faudra plus atteindre de seuil d’objets à recycler pour qu’ils soient embarqués.”

Une liste de produits exclus du système sera dressée et communiquée aux Montois. Pas question, par exemple, de tenter de se débarrasser d’huiles moteur ou de gravats via cette alternative. “On n’entend pas se substituer à l’intercommunale Hygea et aux filières traditionnelles de tri. Notre objectif, c’est de proposer un service à la population, et peut-être plus encore aux personnes isolées, sans moyen de locomotion ou qui n’ont pas la possibilité physique de se débarrasser de leurs encombrants.”

Le service sera toujours accessible sur rendez-vous. “Il n’y a donc pas de notion d’immédiateté. Si la personne entend évacuer ses encombrants pour le mercredi au plus tard mais que le rendez-vous est fixé au vendredi… Ça ne fera pas ses affaires.” Deux camions seront spécifiquement dédiés à la mise en œuvre de ce projet. “Ils tourneront dans toute la ville. On a pris pas mal de retard dans la réception du véhicule à cause de la crise covid. Il a fallu 18 mois d’attente”, précise la présidente.

Au-delà du service à la population, ce ramassage à domicile des encombrants remplit un rôle social. “Le chauffeur était sous plan d’embauche au niveau de la ville et vient d’être mis en disponibilité. Pour le reste, le service est composé de bénéficiaires du CPAS qui reprennent le chemin de la vie active.” Plusieurs mois de réflexion et de discussions auront été nécessaires pour faire évoluer ce service, qui devrait être opérationnel en ce début d’année.