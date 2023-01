Le concours du Doudou illustré est lancé

Lors des éditions précédentes, les gagnants de la catégorie “Adultes et adolescents” ont vu leur œuvre devenir l’image officielle du Doudou, déclinée sur l’affiche et le t-shirt officiels de la Ducasse de Mons. Les gagnants de la catégorie “Enfants”, quant à eux, ont vu leur visuel rehausser le t-shirt du petit public de la corde du Petit Lumeçon.

Les participants de l’édition 2023 sont invités à rentrer, pour le 1er mars 2023 à 15 h 00 au plus tard, leur projet de visuel. Toutes les techniques graphiques sont autorisées. La catégorie “Adultes et adolescents” est réservée aux jeunes de l’enseignement de 1e secondaire et plus ainsi qu’aux adultes. Les participants de cette catégorie ne peuvent déposer chacun qu’un seul et unique projet de visuel et chacun de ces projets ne peut avoir qu’un seul et unique auteur.

La catégorie “Enfants”, quant à elle, est réservée aux classes d’élèves de l’enseignement primaire et de 3e maternelle. Les classes participantes ne peuvent chacune déposer qu’un seul et unique projet de visuel, pouvant avoir été réalisé par un ou plusieurs voire tous les élèves de la classe. La participation en dehors de l’activité scolaire, à titre privé, n’est donc pas admise.

De manière générale, les visuels proposés doivent bien entendu mettre en scène la Ducasse rituelle de Mons et comporter un lien évident avec celle-ci. Le visuel original devra être remis en mains propres auprès de la cellule Lumeçon (rue d’Enghien, n° 20-22 à B-7000 Mons), au format A3 maximum, avec le formulaire de participation et toute déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel complétés, datés et signés. Les candidatures envoyées par voie postale ou via internet ne seront pas retenues.

Le jury sélectionnera 10 à 30 projets dans chacune des deux catégories. Ils seront ensuite exposés au musée du Doudou (entrée gratuite uniquement pour l’exposition), du 9 mars ​2023 ​(dès 18 h 30) jusqu’au terme du Doudou 2023, soit au moins jusqu’au 11 juin 2023, et soumis au vote du public jusqu’au 20 mars 2023 (18 heures). Pour voter, rien de plus simple : rendez-vous sur www.mons.be ou au musée du Doudou. Le classement du jury et celui du public interviendront dans le classement final à concurrence de 50 % chacun.

Les visuels primés seront dévoilés quelques semaines avant la Ducasse. Le règlement complet du concours est le formulaire de participation sont disponibles sur www.mons.be.