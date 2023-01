Mons : Agnès Jaoui, Vladimir Cosma et Jonathan Zaccaï seront présents au Love International Film Festival

Du 10 au 18 mars prochains, le Love International Film Festival de Mons en sera à sa 38e édition. La première en mode “paillettes” après trois éditions plus confinées. Et qui dit paillettes dit stars avec d’ores et déjà plusieurs noms qui ont été confirmés. Ainsi l’actrice et scénariste Agnès Jaoui ainsi que le compositeur Vladimir Cosma viendront défendre le film du Français Frédéric Sojcher “Le Cours de la Vie”. L’acteur belge Jonathan Zaccaï sera également de la partie pour le même film. “Associer des noms connus à ceux de personnes peut-être moins connues mais pas moins talentueuses, c’est un peu la marque de fabrique de notre festival”, nous a expliqué Maxime Dieu, délégué général du festival. “On essaye toujours de garder un équilibre entre les deux et c’est un peu ce qui fait notre force, notre réputation.”