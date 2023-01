Les points d’apport volontaire peu utilisés à Mons : trop peu de commerçants acceptent de vendre les badges d’accès

En novembre dernier, les Montois étaient invités à changer leurs habitudes en matière de tri des déchets. Via son nouveau schéma de collecte, l’intercommunale Hygea supprimait en effet les sacs blancs et imposait un sac moka pour les déchets résiduels, des conteneurs pour les papiers et cartons, un sac vert pour les déchets organiques et préservait le sac bleu pour les PMC. Pour compléter les collectes en porte-à-porte, elle communiquait sur l’existence des points d’apport volontaire (PAV).